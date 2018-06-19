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"Yeterlilik belgesi olmayanlar araba alıp satamayacak"

- MASFED Başkanı Aydın Erkoç: - "Mesleki Yeterlilik Kurumu ile bir protokol imzaladık, mesleki yeterlilik sınavları yapıyoruz ve başarılı olanlara belge veriyoruz. Bu belgeye sahip olmayanlar artık araç alıp satamayacak"

ANKARA (AA) - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile bir protokol imzaladık, mesleki yeterlilik sınavları yapıyoruz ve başarılı olanlara belge veriyoruz. Bu belgeye sahip olmayanlar artık araç alıp satamayacak." dedi.

Erkoç, MASFED tarafından düzenlenen organizasyonda yaptığı konuşmada, otomotiv sektörünün inşaatla birlikte Türkiye'nin en önemli iş kollarından biri olduğunu söyledi.

İkinci el otomotiv ticaretinin düzenlenmesi ve mesleğe bir standart getirilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Erkoç, "Mesleki Yeterlilik Kurumu ile bir protokol imzaladık, mesleki yeterlilik sınavları yapıyoruz ve başarılı olanlara belge veriyoruz. Bu belgeye sahip olmayanlar artık araç alıp satamayacak. Türkiye'de yılda yaklaşık 6 milyon araç el değiştiriyor. Bu araçların önemli bir kısmı devlete hiç vergi ödemeden iş yapanlar tarafından satılıyor. İnşallah bunun önüne geçeceğiz." diye konuştu.

Erkoç, sektöre yönelik mesleki yeterlilik standartlarının getirilmesiyle tüketici şikayetlerinin ortadan kalkacağına işaret etti.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan da Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi için eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Kurum olarak nitelikli birey yetiştirmek için kurumlarla çok yönlü çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ceylan, yapılan sınavlar sonucunda 355 bin kişinin mesleki yeterlilik belgesine kavuştuğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan 12 kişiye belgeleri takdim edildi.

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