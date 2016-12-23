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"Yetişmiş iş gücü kalkınmanın itici gücü olacak"

- ATO Başkanı Baran: - "Meslekli toplum olmanın ilk adımı çıraklık eğitimidir" - "Genç ve dinamik nüfus yapısı olan ülkemizde, yetişmiş iş gücü kalkınmanın itici gücü olacaktır"

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, çıraklık eğitiminin meslekli toplum haline gelmenin ilk adımı olduğunu belirterek, "Genç ve dinamik nüfus yapısı olan ülkemizde, yetişmiş işgücü kalkınmanın itici gücü olacaktır." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı ziyaret etti.

Çıraklık eğitimini zorunlu ortaöğretim kapsamına alan yasal düzenleme için Bakan Yılmaz'a teşekkür eden Baran, ara eleman eksikliğinin iş gücü piyasasının en önemli sorunlarından olduğunu kaydetti.

Baran, meslekli toplum haline gelmek konusunda çıraklık eğitiminin önemine değinerek, "Genç ve dinamik nüfus yapısı olan ülkemizde, yetişmiş iş gücü kalkınmanın itici gücü olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ticari araçların ÖTV'siz yenilenmesine ilişkin düzenlemenin yaklaşık 1 milyon araç sahibi için müjde niteliği taşıdığına dikkati çeken Baran, sürücü kurslarında kullanılan eğitim araçlarının da düzenleme kapsamına alınması talebinde bulundu.

Türkiye'nin çeşitli tehditlere maruz kaldığını belirten Baran, "Saldırılar oldukça daha çok kenetleniyoruz. Farklı sesler çıkmıyor. Tek vücut olduk. Çok önemli bir sınav veriyoruz. ATO olarak devletimizin, milletimizin yanındayız. Üzerimize düşen her ne varsa yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.



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