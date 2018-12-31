Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar İnci Akü Formula A Philadelphia tüm yurtta atatürk anıldı KALE Havacılık GCM Menkul Kıymetler
Yeni personel alacak
Yeni personel alacak
Taksi kullanın çağrısı
Taksi kullanın çağrısı
Uludağ'a koştular
Uludağ'a koştular
Hindiler hazır
Hindiler hazır
Kombi rekoru kırdı
Kombi rekoru kırdı

YHT seferleri Eryaman YHT Garı'ndan yapılacak

ANKARA (AA) - Başkentteki YHT seferlerinin, altyapı çalışmaları nedeniyle 2 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında Eryaman YHT Garı'ndan gerçekleştirileceği bildirildi.TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, YHT seferleri,...

YHT seferleri Eryaman YHT Garı'ndan yapılacak
banner17

ANKARA (AA) - Başkentteki YHT seferlerinin, altyapı çalışmaları nedeniyle 2 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında Eryaman YHT Garı'ndan gerçekleştirileceği bildirildi.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, YHT seferleri, altyapı çalışmaları dolayısıyla 2 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Ankara'ya geliş-gidişlerde Eryaman YHT Garı'ndan gerçekleştirilecek.

Daha önce 2-13 Ocak tarihleri için bilet alan yolcuların, Ankara YHT Garı ile Eryaman YHT Garı arasındaki karşılıklı seyahatleri, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından temin edilecek otobüslerle sağlanacak.

Ayrıca aynı dönemde Kayaş'tan Sincan yönüne ve Sincan'dan Kayaş yönüne son Başkentray treni, karşılıklı olarak saat 19.45'de hareket edecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Altyapı çalışmalarıEryaman YHT GarıTCDD Taşımacılık AŞYHT Seferleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1