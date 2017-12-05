YHT'de kış tarifesi başlıyor

ANKARA (AA) - TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminde değişen yolcu taleplerini karşılamak üzere yüksek hızlı tren sefer sayı ve saatlerinde düzenleme yapıldı. Düzenleme 10 Aralık'tan itibaren geçerli olacak. Düzenlemeyle ilgili ayrıntılı bilgiye TCDD Taşımacılık AŞ'nin internet sitesinden ve "444 82 33" numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilecek.

Hazreti Mevlana'nın 744. vuslat yıl dönümü dolayısıyla Konya'da gerçekleştirilecek uluslararası anma törenleri kapsamında artan yolcu talebini karşılamak amacıyla Ankara-Konya arasında karşılıklı ilave yüksek hızlı tren seferleri konulacak. Bu kapsamda 10 Aralık, 16 Aralık ve 17 Aralık'taki toplam 7 ek seferle Ankara-Konya-Ankara arasında 3 bin yolcu daha taşınacak.



Muhabir: Arife Yıldız Ünal