Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin ekonomi dünya Trabzon Bursa
Taksicilere alarm butonu
Taksicilere alarm butonu
İstanbul’daki Afrika
İstanbul’daki Afrika
Ralli heyecanı İstanbul'da
Ralli heyecanı İstanbul'da
Acele kamulaştırma kararı
Acele kamulaştırma kararı
Çöpten çıkan sanat
Çöpten sanat yaptılar

"YHT'nin Eskişehir'de üretilmesi için yoğun mesai harcıyoruz"

- TÜLOMSAŞ Genel Müdürü ve Raylı Sistemler Kümelenmesi Başkanı Hayri Avcı: - "Yüksek Hızlı Tren'in Eskişehir'de üretilmesi için yoğun bir mesai harcıyoruz ve konu ile ilgili planlamalar yapıyoruz. Yakın zamanda bu çalışmalarımızı icraata dönüştüreceğiz"

banner17

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürü ve Raylı Sistemler Kümelenmesi Başkanı Hayri Avcı, Yüksek Hızlı Tren'in (YTH) Eskişehir'de üretilmesi için yoğun bir mesai harcadıklarını bildirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nden (EOSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayri Avcı ile Raylı Sistemler Kümelenmesi Yönetim Kurulu üyeleri, EOSB Başkan Vekili Metin Saraç'ı ziyaret etti.

Saraç'ın kendisini ve yönetim kurulu üyelerini kabulünden duyduğu memnuniyeti belirten Avcı, "Raylı Sistemler Kümelenmesi olarak Yüksek Hızlı Tren'in Eskişehir'de üretilmesi için yoğun bir mesai harcıyoruz ve konuyla ilgili planlamalar yapıyoruz. Yakın zamanda bu çalışmalarımızı icraata dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Metin Saraç ise Eskişehir'in önemli bir demir yolu üretim sahasına sahip olduğunu kaydederek, özellikle YHT'nin üretim hattının Eskişehir'de olması için ellerinden gelen gayreti ve fedakarlığı yapacaklarını vurguladı.

Toplantıda, Raylı Sistemler Kümelenmesinin bu sene ve ilerleyen dönemlere ilişkin çalışma programı hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EskişehirYerliYüksek Hızlı Tren
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5