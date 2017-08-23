ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, herhangi bir aksilik yaşanmazsa, trend devam ederse Antalya'ya gelen turist sayısının yıl sonunda 10 milyonu aşacağını belirterek, "Benim şahsi tahminim, yıl sonunda 10 milyon 500 bin turisti yakalarız." dedi.

Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektöründe geçen yılın çok sıkıntılı geçtiğini, bu yıl şu ana kadar kaydedilen rakamların geçen yıla göre çok daha iyi olduğunu söyledi.

Ağustos ortası rakamlarına bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre Antalya'ya gelen turist sayısının yüzde 65 arttığını vurgulayan Karaloğlu, diğer destinasyonlara bakıldığında bunun bir dünya rekoru da olabileceğini dile getirdi. Karaloğlu, şu an itibarıyla kente gelen turist sayısının 6,5 milyon kişiyi aştığına dikkati çekti.

- "Kurban Bayramı tatiliyle doluluklar yüzde 100'e ulaşacak"

Karaloğlu, ağustos sonu itibarıyla 7 milyon turistin üzerine çıkılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmış olması iç turizm açısından çok önemli. İç turizmin önemini geçen sene daha çok hissettik. Yani yabancı turist gelmeyince boşluğu iç turizmle doldurmak durumunda kaldık. Antalya'da şu anda konaklama tesislerindeki doluluklar çok iyi. Kurban Bayramı tatiliyle doluluklar yüzde 100'e ulaşacak. Yani hiç boş yer kalmayacak. Antalya bir turizm şehri. Diğer sektörler de turizmle bağlantılı gelişiyor. Kentte var olan tarım ve ticaret turizmle gelişiyor. Kentin genel ekonomik durumunun düzelmesi açısından da turizm verilerinin düzelmesi hepimizi sevindiriyor. Herhangi bir aksilik yaşamazsak, bu trend devam ederse yıl sonunda 10 milyon turisti kesin geçeceğiz. Yıl sonunda 10 milyon 500 bin turisti yakalayacağımızı düşünüyorum."

Bayram tatilinde Antalya'da ciddi trafik yoğunluğu olacağını da ifade eden Karaloğlu, sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı.