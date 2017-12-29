İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - İhtiyaç sahiplerini mutlu etmek ve eksikliklerini gidermek amacıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerine ilgi, yılbaşı alışverişi döneminde arttı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yeni yıl ile birlikte tüketiciler, kendi alışverişlerini yapıp aldıkları hediyelerle sevdiklerini mutlu ederken, ihtiyacı olanları da unutmadı.

Çeşitli şirketlerin sivil toplum kuruluşları (STK) ile bir araya gelerek yürüttüğü, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi amaçlayan sosyal sorumluluk kampanyaları, yeni yıl alışverişi yapan müşterilerden büyük destek görüyor.

Boyner müşterileri, yılbaşı alışverişlerinde bin 905 adet "İyilik Paketi" satın alırken, Beymen müşterileri de alışverişlerinde 150 öğrenciye destek oldu.





- Boyner'in "Askıda İyilik" projesine büyük ilgi





Boyner'in Haziran 2016'da başlattığı "Askıda İyilik" projesi, ilk yılında 25 bin ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü.

Bu yılın aralık ayında da yılbaşı alışverişinde ihtiyaç sahiplerini sevindirmek isteyen Boyner müşterileri, bin 905 adet "İyilik Paketi" satın aldı.

Beymen'de bu yıl başlatılan uygulama ile üniversitelerin son sınıf öğrencilerine mülakat ve işe başlangıçlarında kullanabilecekleri takımların hediye edildiği kampanya kapsamında müşteriler, aralık ayında satın aldıkları iyilik paketleriyle 150 öğrenciye destek oldu.

Tüketicilerin kampanyaya katılmak için kasada "Askıda İyilik" paketi satın almak istediklerini söylemelerinin yeterli olduğu kampanyada paketler, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İyilik paketleri, bu yılbaşı alışverişinde müşterilerden en az hediyeler ve kampanyalar kadar yoğun ilgi gördü.





- Somalı kadınların markası "Soma Artisans" ürünleri satışta





Somalı kadınların "Soma Artisans" kooperatifi kurarak ürettiği çanta ve oyuncaklar da Beymen'de tüketici ile buluştu.

24 kadın tarafından üretilen ürünler "Soma Artisans" markası ile yine yılbaşı alışverişi yapanlar tarafından büyük destek görüyor.





- Morhipo.com'dan "PaylaşTIK"





En geniş yardım imkanı ise Morhipo.com'un "PaylaşTIK" projesi ile sunuluyor. "PaylaşTIK" kategorisi altında satışa sunulan ürünlerle çocuklar ve gençlerin eğitimi, erken çocukluk eğitimi, yetişkin eğitimi, sağlık, kadın-erkek eşitliği ve hayvan hakları alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları desteklenirken, sistemde şu an 10 STK'nın yer aldığı proje yılbaşı öncesi tüketiciden önemli destek aldı.

Gelirler, direkt olarak Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Tohum Otizm Vakfı, Hisar Anadolu Destek Derneği, Lösemili Çocuklar Vakfı ve Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı gibi STK'lara aktarılıyor.

Platformda, bu yıl STK'ların 3 binin üzerindeki ürünü satılarak STK'lar için 55 bin liralık kaynak yaratıldı.