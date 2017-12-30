Yılbaşı alışverişleri ciroları yüzde 80 artırıyor

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yeni yıl alışverişlerinin perakende satışları artırdığını belirterek, "Yeni yıl öncesi yapılan yılbaşı alışverişleri sayesinde aralık ayı ciroları en az yüzde 20 olmak üzere yüzde 80'e varan oranlarda artıyor." dedi.

Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir yıla herkesin yeni umutlarla ve olumlu beklentilerle girdiğini kaydederek, bu olumlu beklentilerin ve duyguların bir yansıması olarak yıl başlarında yoğun bir hediyeleşme trafiği yaşandığını söyledi.

Bu hediye alışverişinin perakendeye, özellikle de hediyelik eşya satışlarına çok olumlu yansıdığını, hatta bazen yılı kurtardığını dile getiren Öncel, hediyelik alışverişlerin genel bir yelpazeye yayılsa da bazı ürünlerde yoğunlaştığını aktardı.

Öncel, "Yıl başlarında hediyelik eşya olarak çocuklar için oyuncak ve kıyafet, kadınlar için kozmetik, parfüm, eşarp, çamaşır, mücevher, erkekler için ise gömlek, kravat, kalem ve ofis malzemeleri ağırlıkla tercih ediliyor." diye konuştu.

Mağazaların da yılbaşı kampanyaları kapsamında "iki ürün alana üçüncüsü bedava", "bir alana ikincisi yüzde 50 indirimli" gibi uygulamaları olduğunu ve neredeyse ay boyunca devam ettiğini anlatan Öncel, ayrıca seçili ürünlerde yüzde 60, yüzde 70'lere varan indirimlerin bulunduğunu kaydetti.

Öncel, "Yeni yıl öncesi yapılan yılbaşı alışverişleri sayesinde aralık ayı ciroları en az yüzde 20 olmak üzere yüzde 80'e varan oranlarda artıyor." ifadesini kullandı.

Aralık ayının ortalarından itibaren yoğunluğun hafiften de olsa başladığını dile getiren Öncel, esas yoğunluğun son hafta yaşandığını sözlerine ekledi.

Öncel, "Yılbaşı, Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü gibi özel günler hep olsa. Bu günlerde ciddi satışlar yapıyoruz. İnsanlar da birbirlerine hediye alarak karşıdakini mutlu ediyor." dedi.





- "Fiyatı artırıp, indirim yapmış gibi gösteren kaybeder"





Öncel, Black Friday ve diğer özel günlerde tüketicilerin bazı mağaza ve internet sitelerine yönelik, "İndirimlerin hayali olduğu ve önce fiyatalrın şişirilip sonra indirim yapmış gibi gösterildiği" şeklindeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz Black Friday yerine 'Efsane Cuma' diyoruz. Markaların 100 liralık ürünü önce 150 TL yapıp sonra büyük indirim yapmış gibi 90 liraya düşürmesi olamaz. Çünkü marka bir vaattir. Markaya güven bir defa kaybolunca yıllarca süren güven inşası çöpe gider. Markaya güven oluşturmak çok uzun süreç alan zorlu bir dönemdir. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Bu tarz çalışmaları yapanların gerçek marka kriterlerine sahip olmadığın düşünüyorum.

Bu hiç akıllıca değil. Zaten tüketici mağazanın müşterisi ise o ürünün kaç lira olduğunu zaten biliyor.. Ayrıca internet diye bir şey var. Herkes oradan araştırıyor. Ayrıca sosyal medyada da ciddi bir şikayet ortamı var. sosyal medyada hakkınızda yazılan şeyle de tüketiciyi etkiliyor. Yanlış hesap her zaman Bağdat'tan döner. Oturmuş markaların bu şekilde yanlışlıklar yapacağına inanmıyorum."