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"Yılbaşı fırsatları için e-ticarete dahil olun" daveti

- E-ticaretin yılbaşında en yoğun dönemini yaşaması beklenirken, Zencommerce, girişimcileri ve firmaları e-ticarete dahil olarak yılbaşı fırsatlarından yararlanmaya davet ediyor

İSTANBUL (AA) - E-ticaretin yılbaşında en yoğun dönemini yaşaması beklenirken, Avrupalı e-ticaret firması Dreamcommerce'in Türkiye'deki platformu Zencommerce, girişimcileri ve firmaları e-ticarete dahil olarak yılbaşı fırsatlarından yararlanmaya davet ediyor.

Zencommerce'den yapılan açıklamaya göre, internetin yaygınlaşması ve mobil ticaretin güçlenmesiyle giderek dijitale kaymaya başlayan e-ticaret, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yılbaşı döneminde en yoğun günlerini geçirecek.

Zencommerce.com, milyonlarca müşterinin mobil cihazlarından sanal mağazalara yöneleceği günlerde girişimci adaylarına e-ticarete dahil olmaları için son dakikaya kadar çeşitli fırsatlar sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zencommerce Türkiye Ülke Müdürü Emre Gülas, ABD'de kasım-aralık döneminde perakende e-ticaret satışlarının 56,4 milyar dolara ulaşırken, mobil e-ticaretin bu rakamdaki payının 12,6 milyar dolar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Siber Pazartesi'nin 2016'da getirdiği gelir ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 12,1 artarak 3,45 milyar dolara yükseldi. Türkiye'de ise son birkaç yıldır etkisini hissettiren 'Kara Cuma', yılbaşı dönemlerinde tüketicileri daha fazla alışverişe teşvik ediyor. Tüketici özelliklerinin girişimci ve firmalar tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Ülkemizde yılbaşı satışlarını artıran bir diğer önemli husus Türk insanının son dakikada alışveriş yapmayı sevmesi. Tablo böyle olunca yılbaşında e-ticaret satışlarında büyük bir artış görülüyor. Yılbaşının çevrimiçi alışverişe olan etkisini değerlendirdiğimizde markaların e-ticarete başvurmaları kaçınılmaz bir hamle olacaktır. Platformumuz aracılığıyla kullanıcılarımız, ürünlerini satacağı sanal mağaza kurulumunu anında gerçekleştiriyor ve yılın en çok satış yapılan günlerini değerlendirme şansı buluyor."

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E-ticaretYılbaşıZencommerce
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