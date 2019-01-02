Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Ahmet Fikret Gökhan ahmet Fikret Şerafettinoğlu Bursa
Marmarabirlik iyi iş yaptı
Marmarabirlik iyi iş yaptı
HÜRSİM uçuracak
HÜRSİM uçuracak
Dünyaya örnek oldu
Dünyaya örnek oldu
Yeni personel alacak
Yeni personel alacak
Taksi kullanın çağrısı
Taksi kullanın çağrısı

Yılbaşı gecesi Hadi’si 1,2 milyon katılımla rekor kırdı

- Yılbaşı gecesi Hadi'nin 201 bin 900 liralık rekor para ödülü ve 201.900 GB cepten interneti 33 bin 653 kişi kazandı. Hadi kendi rekorunu geçerek, Türkiye’de mobil uygulama üzerinden şimdiye kadar dağıtılan en yüksek para ödülünü verdi

Yılbaşı gecesi Hadi’si 1,2 milyon katılımla rekor kırdı
banner17

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin canlı bilgi yarışması Hadi'de yılbaşı gecesinin kazananları belli oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Hadi, 1,2 milyon kişinin katılımıyla rekor yarışmacı sayısına ulaştı.

Yılbaşı gecesi Hadi'nin 201 bin 900 liralık rekor para ödülü ve 201.900 GB cepten interneti 33 bin 653 kişi kazandı. Hadi kendi rekorunu geçerek, Türkiye’de mobil uygulama üzerinden şimdiye kadar dağıtılan en yüksek para ödülünü verdi.

Murat Dalkılıç'ın konuk olduğu, Müge Boz'un ve Merve Toy'un birlikte sunumuyla gerçekleşen yarışmada 1,2 milyon bin Hadi'ciden, son soruya 107 bin 480 kişi ulaşmayı başardı.

Finalde sorulan Yeni yılda bolca seyahat etmeyi dileyenlerin 31 Aralık gecesi sokaklarda boş valizle dolaştığı ülke neresidir?’ sorusuna da Kolombiya doğru yanıtını veren 33 bin 653 yarışmacı, yılbaşı gecesine özel para ödülü 201 bin 900 lirayı paylaştı, ayrıca 201.900 GB cepten internete erişim hakkını kazandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HadiTurkcell
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1