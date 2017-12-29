Yılbaşı öncesi Cıbıltepe'ye yabancı ilgisi

KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, yılbaşı tatilini geçirmek isteyen İranlılar başta olmak üzere Danimarka, Hollanda ve Fransa'dan birçok yabancı turistin ilgi odağı oldu.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Cıbıltepe, yılbaşı öncesi İstanbul, İzmir, Ankara ve çevre iller başta olmak üzere birçok ilden gelen yerli turistlerin yanı sıra İran, Danimarka, Hollanda ve Fransa'dan gelen turistlerin de gözde mekanı haline geldi.

Söz konusu ülkelerden birçok turist kafilesinin yılbaşı dolayısıyla rezervasyon yaptırdığı Cıbıltepe, şu sıralar İran'dan gelen sezonun ilk yabancı turist kafilesini ağırlıyor.

İranlı turistler, güneşli havada sarıçam ormanları arasında kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin sahibi Kürşad Gemalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon kayak merkezine geçen yıllara göre daha çok ilgi olduğunu söyledi.

Gemalmaz, ülkenin birçok yerinde kayak yapılmazken Sarıkamış'ta yerli ve yabancı turistlerin kayağın keyfini çıkardığını belirterek, "Şu anda İranlı konuklarımız otelimize geldi. Mümkün olduğu kadar kayak merkezimizi yurt dışında tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Sarıkamış'ta tatil yapanların daha sonra tekrar geldiğine dikkati çeken Gemalmaz, "Cıbıltepe'ye gelen bir daha başka bir yere gitmiyor, önemli olan turistleri bir kez buraya getirmek. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem devletimizin destekleriyle hem de oteller olarak fuarlara katılarak, çeşitli geziler düzenleyerek tanıtım yapıyoruz. Bunun meyvelerini de almaya başladık. İran'a yaptığımız gezi sonucu yapılan anlaşmayla ilk turist kafilemiz Cıbıltepe'ye geldi." ifadesini kullandı.

- Yılbaşı öncesi oteller doldu

Gemalmaz, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu projesi kapsamında yolcu taşımacılığının yapılmasıyla bölgeye daha çok turistin geleceğini vurgulayarak, "İnşallah BTK'da ulaşım başladığında Azerbaycan'dan da turist kafileleri gelecek.Yılbaşı için bütün otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Konuklarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çaba sarf ediyoruz. İnşallah sezonu dolu dolu geçireceğiz." diye konuştu.

İran'dan gelen turistlerden Sait Gaffari de Sarıkamış'ın doğal güzellikleri, pistleri ve kar kalitesinin çok iyi olduğunu ifade ederek, "Tahran'da yaşıyorum. Bu sene İran'da kar yok, kayak için Sarıkamış'a geldik. Buranın pistleri, otelleri, insanları çok iyi. İnşallah bundan sonra İran'dan daha çok turist gelecek." dedi.

İranlı Shahroz Moenni ise Sarıkamış'taki kayak merkezini çok beğendiğini anımsatarak, "Sarıkamış'ın en önemli özelliği amatör ve profesyonel anlamda kayak yapanlar için alternatif pistlerin bulunmasıdır. Özellikle Karanlık Dere bölgesindeki pistler mükemmel." şeklinde konuştu.

- "Burası dağların arasına saklanmış cennet gibi"



Danimarka'da yaşayan Fatma Kaan da kayak merkezinin kartpostallık manzarayı içinde barındırdığını ifade ederek, "Danimarka'dan oğlumla geldim. Sarıkamış herkesin görmesi gereken bir yer. Burası dağların arasına saklanmış cennet gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın birçok günü güneşli olmasına rağmen karı uzun süre özelliğini kaybetmeyen ve çığ tehlikesi olmayan Cıbıltepe, bilgisayar donanımlı olan ve saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip 4 telesiyej ile toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 9 pistiyle kayakseverlere hizmet veriyor.