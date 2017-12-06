Yıldırım'dan Seul'de trilyon dolarlık firmalara yatırım çağrısı

SEUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Asya'nın 4'üncü, dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumundaki Güney Kore'nin, varlıkları trilyon doları bulan firmalarına Türkiye'ye yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Yıldırım, Güney Kore'deki resmi temasları kapsamında başkent Seul'de ülkenin önde gelen firmalarının üst yöneticileriyle bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Samsung, LG, Hyundai, DaeWoo, Daelim, POSCO, SK Engineering Construction, Hanwha Q-Cells, Hana Financial Investment, GS E&C, Ksure, KCC ve Seoyon E-Hwa gibi birçok dev şirket ve kurumun temsilcilerine Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60'ıncı yılı dolayısıyla da özel anlam taşıyan ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde, Türkiye'nin, 4 saatlik uçuşla yaklaşık 1,6 milyarlık nüfusa ve 30 trilyon dolarlık toplam gayrisafi milli hasılaya kolayca ulaşılabilen bir konumda bulunduğuna belirten Yıldırım, Güney Koreli yatırımcıları desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımları çekmek amacıyla önemli reformlar yaptığını hatırlatan Yıldırım, sürekli değişen koşullara göre gerekli düzenlemelerin hayata geçirildiğini aktardı.

Başbakan Yıldırım, Asya'nın 4'üncü, dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumundaki Güney Kore'nin, varlıkları trilyon doları bulan firmalarına Türkiye'ye yatırım yapmaları çağrısında bulundu.



Türkiye ve Güney Kore'nin ciddi projelere imza atabileceğini, güzel işler ortaya çıkarabileceğini vurgulayan Yıldırım, ülkede son 15 yılda yaklaşık 60 milyar dolar tutarında projenin kamu-özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirildiğini anlattı.

Yıldırım, ilerleyen süreçte yatırımların üçte birini bu şekilde gerçekleştirmeyi planladıklarının belirtti.

Ülkenin prestij projelerinden Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve havaalanları gibi altyapı projelerinde, demiryolu sektöründe, elektrik, enerji projelerinde Güney Kore firmalarının önemli ölçüde yer aldığına dikkat çeken Yıldırım, yeni projelerde bu durumun artarak devam etmesini arzu ettiklerini bildirdi.

- İkili ticaret hacmi 7 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin Asya kıtasında ilk Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülke olan Güney Kore ile ikili ticaret hacmi 7 milyar dolara ulaştı. Bu hacmin yüzde 90'ı Güney Kore'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ihracattan oluşuyor.

Kişi başına düşen milli geliri 27 bin 560 dolar olan Güney Kore, 1 trilyon 411 milyar dolar gayrisafi yurt içi hasıla ile dünyada 11. sırada yer alıyor.

Ticaret hacmi 901 milyar 500 milyon dolar olan ülke Çin, ABD, Japonya, Singapur ve Almanya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ürünlerini ihraç ediyor.

Cep telefonları, elektronik cihazlar ve bilgisayar çipleri, Güney Kore ile Türkiye arasındaki ihracatın ilk üç kalemini oluşturuyor.

Güney Kore'ye 520 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Türkiye ise bu ülkeye en çok sıvılaştırılmış hidrokarbon gazı, taşıt aksamları ve eczacılık ürünleri ihraç ediyor.

Türkiye'de, yatırımlarının değeri 2 milyar 200 milyon dolara yaklaşan 326 Güney Kore şirketi bulunuyor.