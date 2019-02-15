Yıldız Holding, Sürdürülebilirlik Hedeflerini Küresel Ölçeğe Taşıdı Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında gönüllülük esasına bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Global Compact’e katıldı. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne bağlı kalarak sürdürülebilirlik faaliyetlerini devam ettirdiklerini belirten Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, “Dengeli büyüyen bir küresel ekonomi için çalışmalarımızı sürdürürken; çevresel ve sosyal konularda küresel ilkelere uymaya ve toplumsal farkındalığa yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi “Global Compact”e katıldı.

Dünyanın en geniş kurumsal sürdürülebilirlik platformu olarak tanınan ve gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmalarını sürdüren Global Compact, küresel ve yerel sürdürülebilirlik gündemini belirlerken; iş dünyasının geleceğine de yön vermeyi amaçlıyor. Çevre, insan hakları ve çalışma standartları özelinde sunduğu 10 farklı ilkeyle şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirme konusunda destek olmayı hedefleyen platformda, Türkiye’den de çok sayıda şirket ve STK yer alıyor.



Tüm sürdürülebilirlik çalışmalarında uluslararası standartları gözeten Yıldız Holding, sürdürülebilirlik faaliyetlerini BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) doğrultusunda devam ettiriyor. Söz konusu hedefleri temel alarak, katma değeri yüksek ürün ve yenilikçi hizmetle sadece şirketin değil; Türkiye’nin de rekabet gücünü yükseltmeyi hedefleyerek, ülke ekonomisine ve istihdama olan katkısını sürdürmeyi amaçlıyor.



“TOPLUMSAL FARKINDALIK İÇİN KÜRESEL İLKELERE UYMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”



Dünya genelinde yaklaşık 10 bin şirket, STK ve eğitim kurumunun imzaladığı Global Compact’le ilgili değerlendirmede bulunan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında devam ettirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bir kez daha uluslararası ölçekte bir imzayla taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. İş dünyasında sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak ve dengeli büyüyen bir küresel ekonomi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm iş yapış süreçlerimizde çevresel ve sosyal konularda küresel ilkelere uymaya ve toplumsal farkındalığa yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yıldız Holding’in, geçtiğimiz günlerde sekiz şirketi pladis, Godiva, Ülker Bisküvi, Bizim Toptan, Şok Marketler, Besler Gıda, Kerevitaş ve Gözde Girişim’in 2017 çalışmalarını kapsayan “Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayımladığını da hatırlatan Mutuş, geçtiğimiz Aralık‘ta ise Türk iş dünyasında sürdürülebilirlik çerçevesinde ortak bir gelecek vizyonu oluşturmak amacıyla “Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi”ne ev sahipliği yaptıklarını söyledi.



PLATFORM 163 ÜLKEDE, YAKLAŞIK 10 BİN KURUMA DESTEK VERİYOR



Türkiye’den toplamda 227 üyenin yer aldığı BM Global Compact, toplam 163 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Platform üyesi şirketlerde çalışanların sayısı 66 milyona ulaşırken; iş dünyasından STK’lara ve eğitim kurumlarına kadar çok sayıda farklı alanda gönüllü katılımcıları bulunuyor.



Global Compact Hakkında



Birleşmiş Milletler Global Compact, iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Platforma özel sektör dışında kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, vakıflar, dernekler ve eğitim kurumları da katılabiliyor. Global Compact Türkiye, Global Compact sistemi içerisinde 304 aktif imzacıyla dünyanın on birinci, Avrupa’nın altıncı en büyük Ulusal Ağı konumunda. Kurumun öncelikli hedefi ise kurumsal vatandaşlık vizyonunu, Türkiye’de daha fazla yaygınlaştırarak katılım sağlayan kurumların sayısı bakımından Avrupa’da ilk beş, dünyada da ilk sekiz içerisinde yer almak.