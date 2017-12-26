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Yıldız Moran retrospektifi fotoğrafseverlerle buluşuyor

- Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nin sekizinci kitabı Yıldız Moran retrospektifi, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde sunuluyor

Yıldız Moran retrospektifi fotoğrafseverlerle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nin yeni kitabı Yıldız Moran retrospektifi, kitabevlerinde yerini alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Topluluğu’nun 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip fotoğraf yayıncılığı geleneğinin bir parçası olan ve Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayınlanan seri, her yıl değerli bir fotoğraf sanatçısının retrospektif kitabını, sanatsal bütünlük içinde izleyicilere ulaştırıyor.

Serinin yeni kitabı, ülkemizin akademik eğitim almış, profesyonel ilk kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ı konuk ediyor. Kitapta, sevecen ve yaşama umutla bakan bir genç kızın, kısa bir süre sonra fotoğrafı bırakacak bir anne adayının, Anadolu insanını kendine has duyarlılığıyla anlamaya ve anlatmaya çalışan bir Türk kadının, içi sanatla dolu bir kadın fotoğrafçının oluşturduğu fotoğraflar renk ve desen kurgusuna göre akıp gidiyor.

Fotoğraflarında insanlara ve yaşama duyduğu sevgiyi en samimi biçimde yansıtan Moran’ın sanatı da yaşamı üzerinden anekdotlarla anlatılıyor.

Konsept ve tasarımı Bülent Erkmen’e ait olan ve editörlüğünü Merih Akoğul’un üstlendiği Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nin sekizinci kitabı, Yıldız Moran retrospektifi, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
EczacıbaşıYıldız Moran
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