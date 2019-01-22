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Yıldızlı Projeler Yarışması'na başvurular başladı

- Yıldız Teknopark, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya 3 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek

Yıldızlı Projeler Yarışması'na başvurular başladı
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İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknopark, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yıldızlı Projeler Yarışması'na başvurular başladı.

Yıldız Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, "Fikrini Geleceğe Taşı" sloganıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen yarışmaya başvurular, 3 Mart'a kadar devam edecek. Yıldızlı Projeler Yarışması'na, kendi projesini hayata geçirmek isteyen, girişimcilik ruhuna sahip üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin yanı sıra girişimci şirketler (start-up) başvurabilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından tüm projeler, Yıldızlı Projeler Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve final etkinliğine katılmaya hak kazananlar belirlenecek. Finale kalan proje sahipleri Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve sunum teknikleri hakkında eğitim alacak. Final etkinliği ise 18 Nisan'da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Final etkinliğinde bilişimden elektroniğe, enerjiden sağlığa farklı alanlardan projeler kendi alanlarındaki projelerle yarışacak. Dereceye giren proje sahipleri para ödülü, Yıldız Kuluçka Merkezi'nde özel ofis, yurt dışında sanal ofis desteği, yurt içi ve yurt dışında mentorluk ve sponsor özel ödülleri gibi farklı ödüllerin sahibi olacak.


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Yıldız Teknik Üniversitesi TeknoparkYıldız Teknopark
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