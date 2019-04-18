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Yıldızlı Projeler'in final etkinliği gerçekleştirildi

- Etkinlikte, bilişimden elektroniğe, enerjiden sağlığa farklı alanlardan projeler yarıştı

Yıldızlı Projeler'in final etkinliği gerçekleştirildi
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İSTANBUL (AA) - Yıldızlı Projeler'in final etkinliği, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yıldız Teknopark, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Öğrenci Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yıldızlı Projeler'in final etkinliği yapıldı.

Yıldızlı Projeler Yarışması'na kendi projesini hayata geçirmek isteyen, girişimcilik ruhuna sahip üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin yanı sıra girişimci şirketler (start-up) başvurdu.

Başvuruların tamamlanmasının ardından tüm projeler, Yıldızlı Projeler Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirildi ve final etkinliğine katılmaya hak kazananlar belirlendi.

Final etkinliğinde bilişimden elektroniğe, enerjiden sağlığa farklı alanlardan projeler yarıştı. Dereceye giren proje sahipleri para ödülü, Yıldız Kuluçka Merkezi'nde özel ofis, yurt dışında sanal ofis desteği, yurt içi ve dışında mentorluk ve sponsor özel ödülleri gibi farklı ödüllerin sahibi oldu.

Bu yıl Yıldızlı Projeler etkinliğine 500'e yakın başvuru yapıldı. Öğrenci kategorisinde 7, start-up kategorisinde de 7 proje sunumu yapıldı.

"Fikrini Geleceğe Taşı" sloganıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen Yıldızlı Projeler etkinliği, 11 yılda 44 üniversiteden 2 bin 500 projenin tanıtımına yardımcı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Yıldız Teknik ÜniversitesiYıldızlı Projeler
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