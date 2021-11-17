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Yılın Ekonomi Gazetecisi Ödülü Celal Toprak’a verildi

İş, sanat ve cemiyet hayatından önemli isimlerin katıldığı Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni’nde, 'Yılın Ekonomi Gazetecisi Ödülü' usta gazeteci Celal Toprak’ın oldu.

Yılın Ekonomi Gazetecisi Ödülü Celal Toprak’a verildi
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Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni Ece Erken ve Çetin Altay sunumuyla Hilton İstanbul Bomonti Otel'de gerçekleşti.

Ödülünü Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt’un elinden alan duayen gazeteci Celal Toprak, “Gece çok güzel, bu dönemde bir gazeteci olarak bu ödülü almak daha da güzel. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Yılın Ekonomi Gazetecisi ödülünü Celal Toprak’a teslim eden Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Celal Toprak ile yıllardır birlikte yürüdüğümüz uzun bir yol var. Tüm sektörlerin her zaman yanında olan mesleğine çok aşık ve çok dinamik bir gazeteci. Programı benden yoğun tek insan. Bu enerjisi hiç bitmedi. Mesleğini icra ederken tüm sektörlere her zaman destek oldu ve bizlere güç verdi. Bugün emeğinin karşılığında aldığı bu ödülü de takdim ediyor olmaktan çok mutluyum. Sevgili dostumun başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Moderatör Ece Erken Celal Toprak’ı uğurlamadan önce doların yeni yılda ne olacağını sordu. Dolara takılmayın önerisinde bulunan Celal Toprak, “Türkiye ekonomisi her şeye rağmen bütün zorlukları atlatarak ayakta duracak, kimse moralini bozmasın şeklinde konuştu.

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