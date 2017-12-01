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Yılın en iyi araç kiralama firması seçildi

Europcar, Altın Rehber TV tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Yılın Enleri" ödül töreninde 'en iyi araç kiralama firması' ödülünün sahibi oldu.

Yılın en iyi araç kiralama firması seçildi

Türkiye’nin önde gelen firma ve işadamlarının ödüllendirildiği törene siyaset, magazin ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Akatlar Kültür Merkezinde düzenlenen ödül töreninin sunuculuğunu Tamay Kılıç ve Ata Çağlayan üstlenirken, Freestyle Danger Crew de şovlarıyla geceye renk kattı.
 
Ödülü teslim alan Europcar Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan " FDN Grubu bünyesindeki ASF Otomotiv’in temsilciliğinde her geçen gün büyüyen Europcar adına bu ödülü almaktan gurur duyuyorum. Tüm ekip arkadaşlarımızın yoğun emeği ve şüphesiz kaliteli ve fark yaratan hizmetlerimizle müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. " değerlendirmesinde bulundu.
 
Europcar Hakkında:
1949’da Paris’te kurulan Europcar International, bugün dünyanın 170 ülkesinde, yaklaşık 13.000 ofis ve 1.2 milyondan fazla araçtan oluşan ağıyla, dünyanın en büyük otomobil kiralama firmalarından biridir. Filosunu müşteri odaklı geliştiren Europcar, sürekli yenilenen araçları ve dizel seçenekleriyle müşterisine en iyi hizmeti vermeyi hedeflemektedir. Filosunda bulunan geniş araç seçenekleri ekonomik grup araçlardan, minibüslere kadar çeşitlilik göstermekte ve her türlü otomobil ihtiyacına cevap verebilmektedir.
 

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EuropcarYılın En Iyi Araç Kiralama Firması Seçildi
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