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Yılın ikinci çeyreğinde de zirvede!

Teknoloji devi Lenovo, IDC ikinci çeyrek finansal sonuçlarına göre dünyada PC pazarında %25,1'lik pazar payı ile lider oldu. Lenovo, GFK sonuçlarına göre Türkiye’de de %26,1 pazar payı ile zirvedeki yerini korurken, oyun kategorisinde de %23,1 pazar payı ile lider.

Yılın ikinci çeyreğinde de zirvede!
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Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden LenovoAkıllı Dönüşüm’ stratejisi doğrultusunda sektörde liderliğini sürdürüyor. IDC ikinci çeyrek rakamlarına göre toplam PC pazarı dünyada 64,9 milyon adet olarak gerçekleşirken; Lenovo, 16,2 milyon adetle rakiplerini geride bıraktı. Lenovo, IDC rakamlarına göre dünyada PC pazarında %25, 1 pazar payı ile lider oldu. Açıklanan IDC sonuçları doğrultusunda ikinci çeyrekte dünyada her dört bilgisayardan biri Lenovo oldu. 

Lenovo, Türkiye’de GFK’ya göre 2019 ilk yarı sonuçlarına göre de %26,1 pazar payı ile liderliğini sürdürdü. Lenovo, GFK sonuçlarına göre atılımlarını devam ettirdiği oyun kategorisinde de önceki yıla göre %5,1 artış ve %23,1 pazar payı ile oyun pazarının lideri oldu.

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