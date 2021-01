Yılın ilk ödülünü aldı e-ticaretin liderine transfer oldu

Türkiye’deki e-ticaretin dijital dönüşümüne öncülük eden Hepsiburada’nın yeni İnsan Kaynakları Grup Başkanı, en son Alternatif Bank’ta Bilgi Teknolojileri, Dijital Bankacılık ve Operasyonlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Esra Beyzadeoğlu oldu. IDC Türkiye Teknoloji Sektöründe Kadınlar Ödül Programı’nda ‘Yılın Kadın CIO’su seçilen Beyzadeoğlu’nun Amerikan İş Dünyası Ödülleri kapsamında verilen ‘Stevie Awards For Women In Business’ ve “IT Executive of the Year” kategorilerinde ve Global Women Empowerment and Leadership Zirvelerinde de ödülleri de bulunuyor. Esra Beyzadeoğlu son olarak da teknoloji ile hayatı kolaylaştıran çalışmaları nedeniyle ödüle layık görülmüştü. Beyzadeoğlu’na verilen bu ödülün gerekçeli kararını jüri şöyle açıklanmıştı:

“Osmanlı Bankası’ndan bu yana farklı bankalarda hep teknolojinin insan lehine kullanılması için çalışmalar yaptınız ve insan hayatını kolaylaştırdınız. Alternatifbank ailesini katıldığınız gün bilgi teknolojilerinin müşteri odaklı kullanılacağı tespiti yapılmıştı. O tespit tam doğru çıktı. O günden bu yana çok önemli adımlar attınız. Sektörde örnek gösterilen uygulamaları ortaya koydunuz ve kariyerinizde son yaptığınız atakla bütün bu gelişmelerin doğrulatıcısı oldu. Bu çalışmalarınızdan dolayı jüri sizi ‘Teknoloji ile Hayatı Kolaylaştırma Ödülü’ne layık gördü. Kutluyoruz.”

Bu ödülün açıklandığı sırada Esra Beyzadeoğlu Türkiye’de e-ticaretin lider platformu Hepsiburada İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine getirildi. Hepsiburada’nın girişimciliği temel alan genç, yenilikçi ve teknolojiye dayalı DNA’sıyla birebir örtüşen Beyzadeoğlu, Ocak 2021 itibarıyla görevine başladı. Lise eğitimini İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nde, lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde tamamlayan Esra Beyzadeoğlu, Sabancı Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisansına sahip. İş analizi, proje yönetimi, yönetim ve teknoloji danışmanlığı gibi farklı alanlarda 20 yılı aşkın sektörel tecrübesi bulunuyor. Çalışma hayatına 2000 yılında Osmanlı Bankası’nda teknoloji organizasyonunda Proje Yetkilisi ve İş Analisti olarak başladı. Ardından Ziraat Teknoloji ve Accenture Consulting’de farklı yönetici kademelerinde çalıştıktan sonra 2011-2018 arasında Akbank Bilgi Teknolojileri’nde Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2018’den bugüne dek ise Alternatif Bank’ta Bilgi Teknolojileri, Dijital Bankacılık, CRM ve Operasyonlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev bulunmaktaydı.

Esra Beyzadeoğlu’nun birçok ulusal ve uluslararası ödülü de bulunuyor. 2015'te uluslararası “Stevie Business Awards" yarışmasında “Yılın Bilgi Teknolojileri Yöneticisi” kategorisinde ve 2016 yılında, saygın platformlardan Traicon Events’in, Women Empowerment and Leadership Zirvesi’nde “Yılın En İyi Kadın Üst Düzey Yöneticisi” ödüllerini kazandı. 2018 yılında IDC Türkiye Teknoloji Sektöründe Kadınlar Ödülleri’nde ise ‘Yılın Kadın CIO’su, 16. Amerikan İş Dünyası Ödülleri kapsamında ise birçok kategoride yılın başarılı yöneticilerinin ödüllendirildiği “Stevie Awards For Women In Business”ta bankacılık ve finansal servisler alanında bronz ödüle layık görüldü. Aynı yıl KAGİDER ve Microsoft’un düzenlediği Teknolojinin Kadın Liderleri Ödülleri’nde finale kalan 2 Yılın Başarılı Kadın CIO’sundan biri oldu. 2019 yılında ise GLOMO Barcelona Dünya Mobil Kongresi’nde teknoloji dünyasındaki kadın liderler kategorisinin finalistleri arasında yer aldı. 2019’da uluslararası kuruluş Fintech Futures tarafından Bankacılık ve Fintech alanlarında yılın en başarılı 10 kadını arasında ülkemizden gösterilen tek isim olan Beyzadeoğlu son olarak 3.Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi’nde Teknoloji ile Hayatı Kolaylaştıran kategorisinde ödüle layık görüldü.

Sosyal sorumluluk alanında da oldukça aktif olan Beyzadeoğlu, mezunu olduğu lisenin mezunlar derneği AFLİM’de yönetim kurulunda çalışarak öğrencilere yönelik çeşitli gönüllü çalışmalarda yer alıyor ve kadınların iş hayatına katılımını destekleyen faaliyetler de yürütüyor.