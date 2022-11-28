Yılın ilk VDMK ihracı tarım sektörüne

Reel sektörün kalkınması, istihdamın artması için önem teşkil eden VDMK ihraçları konusunda yatırım bankaları arasında öncü rol üstlenen PASHA Bank, dünyanın en eski sektörlerinden tarımı desteklemeye devam ediyor. 2020 yılından beri bugüne tarım sektörü için 1 milyar TL’nin üzerinde VDMK ihracı gerçekleştiren PASHA Bank, 2022 yılında da tarım sektörünü desteklemeye devam etti. PASHA Bank, ocak ayından bugüne tarım sektörü için toplamda 700 milyon TL’lik destekte bulunarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak yaratmak ve rehberlik etmek amacıyla kurulan PASHA Bank, tarım sektörü için bu yıl içerisinde altıncı VDMK ihracını 200 milyon tutarında gerçekleştirdi. Tarfin Tarım A.Ş. adına ortalama 288 gün vadeli, yıllık yüzde 41 basit getiri oranıyla gerçekleşen VDMK, reel sektörün en önemli kalemi olan tarım sektörü için can suyu niteliği taşıyor. Tarım sektörü için 2022 yılı içindeki bu ihraç, aynı zamanda JCR’dan AA- Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notuyla da dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “VDMK ihracıyla 2020 yılından bu yana reel sektörün 1 milyar TL’nin üzerinde finansal kaynağa dolaylı yoldan erişimini sağladık. 2022 Ocak ayından bu yana VDMK ihraçlarımızla toplam 820 milyon TL tutarında finansman kaynağını reel sektöre aktardık. Tarım sektörü için ise 700 milyon TL’lik destekte bulunduk. Bu anlamda tarım sektörünün VDMK ihraçlarımızda özel bir yeri bulunması ile beraber, ihraç gerçekleştirdiğimiz diğer sektörler arasında tarıma dolaylı katkı sağladığımız kimya sektörü ve otomobil sektörü de yer alıyor. Tarfin Tarım A.Ş. adına nitelikli yatırımcılara sunduğumuz bu ihraçlarla bugünün, geleceğin ve ekonominin sürdürülebilirliği için en önemli kalemlerden biri olan tarım sektörünü desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Tarım sektörüne yönelik yapılan bu ihraçlar, hem Tarfin’in daha fazla çiftçiye destek vermesini sağladı hem de VDMK gibi yenilikçi sermaye piyasaları enstrümanlarının reel sektörün finansmanında oynadığı kritik rolü bir kere daha gösterdi. Tarfin Tarım A.Ş. 80 il ve 13.024 köydeki çiftçilere 1.196 satış noktasından gübre, tohum, yem ve benzeri tarım girdilerini rekabetçi fiyat ve çiftçilerin nakit akışlarına uygun vade imkânlarıyla sunmaktadır.