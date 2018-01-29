Yılın ilk verisini Sakarya'da açıklayacak Toyota'nın Sakarya'daki tesislerinde ihracat verilerini açıklayacak olan TİM çift haneli artış öngörüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat verilerini bu ay Sakarya'da açıklayacak. Her ay ayrı bir ihracatçı firmanın üretim tesisinde ihracat verilerini açıklayan TİM'in Şubat ayındaki durağı Toyota’nın Sakarya Fabrikası olacak. Toplantı 1 Şubat Perşembe günü saat 10.30 sıralarında başlayacak.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu ve Toyota Genel Müdürü Hiroshi Kato’nun açış konuşmaları ile başlayacak basın toplantısına TİM Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra, ihracatçı birlik başkanları da hazır bulunacak. Toplantıya İstanbul basını da davet edildi.

Öte yandan önceki hafta Antalya'da ANFAŞ'ta düzenlenen Otel Ekipmanları Fuarı'nda açıklamalarda bulunan TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, “Ocak ayında ihracat iyi gidiyor. Yüksek bir oran açıklayacağız. Bu yıl ihracat 170 milyar doları aşacak” bilgisini vermişti.

Bugün AA Finans Masası'na konuk olan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de, "Tam kesin olmamakla beraber yüzde 15 civarında bir ihracat artışı açıklamayı hedefliyoruz ve 12 milyar doların üzerine çıkacağız" dedi.



Gazete Ekonomi