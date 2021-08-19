Yılın ilk yarısında satışı yüzde 110 artırdı

Doğtaş Kelebek, 2021 ilk yarı yılında 2020 aynı döneme kıyasla konsolide net satışlarda %110 oranında artış kaydetti ve 2021 ilk yarı yılı sonunda 20 Milyon TL kar açıkladı.

Mobilya sektörünün öncü grubu Doğtaş Kelebek, 2021 ilk yarı yılı konsolide net satış cirosunu 724 Milyon TL olarak açıkladı. Bu çerçevede 2020 yılının aynı dönemine göre toplam konsolide net satışlarda %110 oranında artış gerçekleşti.

Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, yaptığı açıklamada 2021’in ilk 6 ayının ülkemiz açısından zorlu geçtiğini ifade ederek, “her şeye rağmen çalışmaya, üretmeye ve daha iyi ne yapabilirize yönelmeliyiz” şeklinde konuştu. Doğan, “2021 yılının ilk yarı yıl konsolide faaliyet karı 90 Milyon TL’ye ulaştı. 2020 yılının aynı dönemine göre faaliyet karında %81 oranında artış kaydettik. 2021 yılının ilk yarı yıl aylık konsolide net karı ise 20 Milyon TL. Konsolide FAVÖK rakamı 127 Milyon TL’ye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %56 oranında arttı” bilgilerini paylaştı. İsmail Doğan, Doğtaş Kelebek’in 2021 yılının kalan döneminde yatırıma devam edeceğini ve yılı hedefinin üzerinde tamamlayacağına inandığını sözlerine ekledi.