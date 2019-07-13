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"Yılın Markası" ödülünün sahibi oldu!

İletişim dünyasının önemli organizasyonlarından “Campaign Brand of the Year” Ödüllerinde “Yılın Markası” Koton seçildi.

"Yılın Markası" ödülünün sahibi oldu!
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30 yılı aşkın süredir en moda ve en trend tasarımları moda tutkunları ile buluşturan Koton, Campaign Türkiye Dergisi tarafından bu yıl Türkiye’de ikinci kez düzenlenen “Campaign Agency & Brand of the Year Ödülleri” kapsamında Giyim ve Tekstil Kategorisinde Yılın Markası (Brand of the Year) ödülüne layık görüldü. Ürün çeşitliliği ve kalitesi, müşteri deneyimi ve hizmet kalitesi anlamındaki çalışmalarıyla öne çıkan Koton, yeni ve prestijli bir ödülün daha sahibi oldu.

“Campaign Agency & Brand of the Year Ödülleri”nde Yılın Markası ödülünü almaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden Koton Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz “Koton’da 30 yılı aşkın süredir müşterilerimizin hayatına tarz katmak hedefiyle çalışıyoruz. Bunu sağlamak için de müşteri beklentilerini stratejimizin odağına koyuyoruz. Yıllardır hem moda hem de müşteri deneyimi alanında aldığımız birçok ödül bize müşterimize ulaşmakta en doğru yolda olduğumuzu da gösteriyor. Bu özen ve çalışmalarımızı bir kez daha böyle değerli bir ödülle taçlandırmış olmaktan ötürü çok mutlu ve gururluyuz.” dedi.

Koton’un 2019 yılında aldığı diğer ödüller ise şöyle sıralanıyor:

Mayıs 2019: TEGEP (Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği) En İyi Eğitim ve Gelişim Programı Kategorisi Gümüş Ödül - Koton Moda

Mayıs 2019: Moda Tekstil Aksesuar Kategorisi Tam Benim Tarzım Kampanyası - Altın Effie Ödülü

Nisan 2019: Secret CV - İK’nın Yıldızları Ödül Töreni - En İyi İşveren Markası Ödülü

Mart 2019: ACE Awards - Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka Ödülü

Şubat 2019: AYD Türkiye’nin Bir Numaralı Markaları Ödül Töreni - En Beğenilen Kadın Giyim Markası Ödülü (7. Kez)

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