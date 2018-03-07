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"Yılın Müşterisi" yine Aksa Jeneratör seçildi

Dünyanın en büyük 5 jeneratör üreticisi arasında yer alan Aksa, dünyanın en hızlı büyüyen altyapı destek firması Doosan tarafından 6’ncı kez ‘Yılın En İyi Müşterisi’ seçildi. Middle East Electricity 2018 Fuarı (MEE) kapsamında düzenlenen törende ödüller, Doosan’ın tüm dünyadaki müşterileri arasında yapılan değerlendirme sonucuna göre sahiplerini buldu.

"Yılın Müşterisi" yine Aksa Jeneratör seçildi
Her yıl Doosan Heavy Industries & Construction tarafından verilen ve en prestijli ödüller arasında yer alan Customer of The Year Award (Yılın En iyi Müşterisi Ödülleri), 6 Mart’ta Middle East Electricity 2018 Fuarı (MEE) kapsamında düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Pek çok ülkeden sektör temsilcisinin katıldığı törende, Doosan’ın tüm dünyadaki müşterileri arasında yapılan değerlendirme sonucunda Aksa Jeneratör 6’ıncı kez ‘Yılın En İyi Müşterisi Ödülü’nü almanın gururunu yaşadı.

"Dünya'nın en büyük jeneratör üreticileri arasına girmeyi hedefliyoruz"

Üretimde, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi yaklaşımlar geliştiren Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, “Üç kıtada üretim yapan ve üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını 160 ülkeye ihraç eden Aksa Jeneratör olarak, sektörümüzde dünyanın en büyük üreticileri arasına girmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda uluslararası fuarlar vesilesiyle sektörle bir araya gelmeye büyük önem veriyoruz. Dünyanın en önemli motor üreticisi Doosan ile iş birliği içinde olmaktan ve Doosan’ın dünya genelindeki tüm müşterileri arasında yapılan değerlendirme sonucunda bu ödüle layık görülmekten dolayı mutluluk duyuyoruz.” dedi.
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