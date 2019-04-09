Yılın Turquality Yönetim Danışmanlığı Ödülü Progroup'un oldu

Yaptığı başarılı çalışmalarla Progroup, Türkiye Marka Ödülleri 2019 gecesinde Yılın Turquality Yönetim Danışmanlığı Ödülü'ne layık görüldü.



Progroup Başkanı Dr. Salim Çam’a ödülü, gecenin sunumunu üstlenen Burcu Esmersoy ve Timur Acar tarafından verildi. İstanbul Hilton Bomonti’de düzenlenen geceye, iş, sanat ve spor dünyasından yoğun katılım gerçekleşti.



Devlet destekli ilk marka destek programı olan Turquality’de, bugüne kadar marka destek programından yararlanan firmalara 2.5 milyar TL’ye yakın devlet desteği sağlandı. Turquality alan işletmeler, bu destekler ile kilogram başına olan ihracatlarını 3 kat artırmış oldular.



Turquality sayesinde, global firmalarla rekabet kolaylaşıyor



2018 yılında, Ekovitrin Ekonomi Dergisi tarafından Yönetim Danışmanlık kategorisinde ödül alan Progroup, 42 firmanın Turquality kapsamında markalaşması konusunda rehberlik verdi ve vermeye devam etmektedir. MÜSİAD Milli Markalar Çalışma Grubu Başkanı da olan, Progroup Başkanı Dr. Salim Çam ödülünü alırken, bu kategorideki ödülleri yurtdışından da alarak Türkiye’nin yönetim danışmanlığındaki gücünü dünyaya göstermeyi hedeflediklerini açıkladı. 15 yıldır yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösterdiklerini anlatan Dr. Salim Çam, bugüne kadar elde ettikleri tecrübe toplamı ve yaşam miktarının 200 yılı geçtiğini söyledi. Firma olarak, yönetim danışmanlığı kategorisinde ödüller almanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Dr. Salim Çam, “işleri sanatsallaştırma” ve “Turquality iş modeli” sayesinde, global firmalarla rekabetin kolaylaştığını kaydetti.



Progroup, şirketlere özel “stratejik kalkınma haritası” hazırlıyor



Turquality kapsamında verilen desteklerin ihracatı artırmaya yönelik bir algoritmasının olduğunu belirten Dr. Salim Çam, konuşmasına şöyle devam etti: “Progroup olarak, şirketlere “stratejik kalkınma haritası” hazırlıyoruz. Bu haritada, insan kaynaklarının yapılanmasından işletmenin tüm iş süreçlerinin etkin yönetilmesine; kilogram başına ihracatın artırılmasından hedef pazarlara açılma gibi onlarca madde yer alıyor” diye konuştu.

