Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar emlak dünya Trabzon yusuf 600
İthalatta tarife kontenjanı
İthalatta tarife kontenjanı
Kazablanka'ya uçacak
Kazablanka'ya uçacak
İhracat yıldızına yeni ürün
İhracat yıldızına yeni ürün
Antalya'ya “mega şehir“
Antalya'ya “mega şehir“
Mutlu bir ilişki için 5 kural
Mutlu bir ilişki için!

Yılın Yenilikçi Lastik Ödülü ‘Michelin CrossClimate+’in oldu

- Michelin, Nielsen’in ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ programı kapsamında gerçekleştirilen ‘Yenilikçi Ürünler’ anketi sonucunda CrossClimate+ ile lastik kategorisinde 1’inciliğe layık görüldü

Yılın Yenilikçi Lastik Ödülü ‘Michelin CrossClimate+’in oldu
banner17

İSTANBUL (AA) - Michelin, "Yenilikçi Ürünler" anketi sonucunda lastik kategorisinde CrossClimate+ ile birinci seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, lastik üreticisi Michelin, tüketici odaklı kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. "Yılın Seçilmiş Ürünü" programı kapsamında, Nielsen’in gerçekleştirdiği 18-55 yaş arasındaki 4 bini aşkın tüketici ile bağımsız olarak yapılan yenilikçi ürünler araştırması sonucunda Michelin, lastik kategorisinde 1’inci seçildi.

Michelin’i tüketici gözünde birinciliğe taşıyan ürünü ise uzun lastik ömrü, enerji verimliliği ve konfor özellikleriyle sürücülerin aynı lastik ile dört mevsim boyunca seyahat edebilmesine imkân tanıyan CrossClimate+ oldu.

1987’den günümüze kadar 44 ülkede, 4,5 milyar tüketiciye ulaşan ve Türkiye’de 4’üncüsü düzenlenen ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ programı kapsamındaki Tüketici İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu.

Tüketiciler araştırma kapsamında, son 24 ayda pazara çıkan ürünleri “albenisi”, “inovatif özelliği” ve “performansına” göre değerlendirdi.

Programın ödül töreninde, araştırma şirketi Nielsen’in Türkiye genelinde tüketiciler ile yüz yüze görüşerek yaptığı anketler sonucunda ‘Yılın Yenilikçi Lastik Ürünü’ seçilen Michelin, Türk tüketicilerinin referansı olan “Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ)” logosunu 1 yıl boyunca tüm reklamlarında, ürün paketlerinde ve iletişim çalışmalarında kullanacak.

100 yılı aşkın süredir lastik sektöründe fark yaratan Michelin, geliştirdiği yeni teknolojiler ile kullanıcısına en yüksek performansı, en güvenli şekilde sunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Michelin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5