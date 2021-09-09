Yıllarca hazırlık yaptı Türkiye'yi Avrupa'nın likra üssü yapmak için düğmeye bastı

Likrada 350 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek

Türk tekstil sektörünün lider kuruluşlarından Migiboy, likra üretimi için büyük bir yatırıma hazırlanıyor. Niğde OSB’de 400 bin metrekare alanda kurulacak fabrika ile yıllık 40 bin ton likra ithalatının önüne geçilmesi hedefleniyor. Migiboy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, “Ülkemizin yıllık likra ihtiyacı yaklaşık 60 bin ton. 500 kişiye istihdam sağlayacağımız fabrikamızla Türk tekstil sektörünün ihtiyacı olan 40 bin tonunu karşılayarak ithalatı ihracata dönüştürmek istiyoruz. Sektör ihracatımıza da ciddi anlamda katkı sağlayacak yatırımımızla günde 100 ton üretim yapmayı hedefliyoruz” dedi.

51 yıllık tecrübesi ile tekstil sektörünün lider kuruluşlarından olan Migiboy, Türkiye’nin toplam ihracatına katkı yapmak adına planladığı yatırımları hayata geçiriyor. Şirket, Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde 200 milyon dolarlık yatırımla günde 100 ton likra üretim kapasiteli dev bir yatırıma hazırlanıyor. 14 ayda tamamlanması hedeflenen fabrika, yıllık 40 bin ton likra ithalatının önüne geçecek ve 500 kişiye istihdam sağlayacak.

HEDEF İTHALATIN ÖNÜNE GEÇMEK

Bu yıl yüzde 50 büyüme hedeflediklerini söyleyen Migiboy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, “Coğrafyamızdaki konfeksiyon üretimi gün geçtikçe artıyor. Kumaş ve ipliğe olan ihtiyaç arttı. Likra pazarı ise Çin ve Kore’deki uluslararası büyük kapasitelerde fabrikaları olan firmaların elinde dönüyor. Batı’da üretim yok denecek kadar az. Bu nedenle bu yatırımımız Avrupa ülkelerini de yakından ilgilendiriyor. Likranın birim fiyatı şu an 12-15 dolar civarlarında. Özellikle hammaddede bu artış tüm ürünlerde geçerli. Likra fiyatları dünya pazarında da şu anda çok yüksek olsa da önümüzdeki dönemde fiyatların yarı yarıya düşeceğini öngörüyoruz. Türkiye’nin likra ihtiyacı ise yıllık yaklaşık 60 bin ton. Bunun 20 bin tonunu Türkiye’de kurulu yabancı sermayeli bir firma üretirken geriye kalan 40 bin tonunu yurtdışından ithal ediyoruz. Dışa bağımlı olduğumuz bir pazar. Bu yatırımımızla, ithalatın önüne geçip Türk tekstil sektörünün eksik kalan ihtiyacını tamamlamak ve ülkemizi Avrupa’nın likra üretim üssü yapmak öncelikli hedefimiz.” dedi.

GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ 100 TON

Şirketin pandemi döneminde birçok yatırım yaptığını belirten Canpolat, şu bilgileri paylaştı: “2020 küresel ticaretin durma noktasına geldiği bir yıl oldu. Biz buna rağmen hedef rakamlarımızı yakaladık ve aynı zamanda yatırımlarımıza devam ettik. Kahramanmaraş'taki fabrikamızı dünyada yeni çıkan Vorteks teknolojisiyle iplik üretmek üzere yaklaşık 7,5 milyon euro yatırım ile tamamen yenileyerek 500 tona çıkardık. Çorlu’da ise tamamen yeni bir fabrika kuruyoruz. Niğde OSB’de kuracağımız yeni fabrika ise 400 bin metrekarelik alanda 100 bin metrekaresi kapalı olan ve yaklaşık 500 kişinin çalıştığı bu sayıdan yaklaşık 200’ünün beyaz yakalı olacağı bir fabrika. Kurduğumuz tesiste her ne kadar çıkan son ürün iplik olsa da tesis iplik tesisinden çok bir kimya rafinerisi. Temelini yıl sonuna kadar atmış olacağız. Tamamlanma süresi anlaşmamız içerisinde 18 ay ancak biz 14 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Günlük üretim hedefimiz ise 100 ton. Kurduğumuz fabrika tamamen yeşil ve sürdürülebilir bir fabrika. Az su kullanan sistemler, yağmur sularını toplama, kullanılan suları yeniden kullanma, güneş enerjisi gibi bütün teknolojileri içerecek bir fabrika hazırlıyoruz. Tüm sektör bu doğrultuda çalışmalarını yapıyor ancak üretimlerini bu seviyede sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştiren fabrikalara öncülük ediyoruz.”

“DÜNYA TİCARETİ İKİ BÜYÜK PROBLEMLE BOĞUŞUYOR”

Küresel ticaretin iki önemli problemle uğraştığını belirten Vehbi Canpolat, “Şu anda konteyner firmalarının ve hammadde üreticilerinin tekel oluşturması ile mücadele ediyoruz. 2 bin dolarlık konteyner ücretini 10-15 bin dolarlara yükseldi. Bu bizim için çok büyük bir problem çünkü ana hammaddeyi dışarıdan tedarik ediyoruz. Dünya ana hammadde ürünlerinin tamamını Uzak Doğu’ya yaptırıyor. Bizim gibi ülkelerin hızlı şekilde sanayileşmesi ve her konuda üretime geçmesi gerekiyor. Şu anda Uzak Doğu bloğunun rakipsiz olması fiyatlarda ciddi haksızlıklara yol açıyor. Sanayi kültürü olan, alt yapısı olan bizim gibi ülkelerin üretime geri dönmesi ile kırılabilir bir durum ancak karşımızda dev gibi fabrikalar oluştu. Günde 10 bin ton üretim yapan fabrikalara rakip olmak zor. Ancak pes etmiyoruz. Sanayileşip dünyanın iyi bir tedarikçisi olmalıyız. Coğrafi konumumuz buna çok uygun.” ifadelerini kullandı.

YEŞİL LİKRA

Likranın çevreci bir ürün olduğunu da sözlerine ekleyen Canpolat, “Bu kumaş türünün bir atığı yok. Üretim süreçlerinde sadece elektrik ve doğalgaz kullanılıyor. Kendi başına örgü ya da dokuması yapılan bir hammadde de değil. Bir örgü kumaş ya da dokuma yapılırken yüzde 3 ile 5 oranında kullanılıyor. Bu nedenle ürünlerin dönüşümü yapılırken Likra da dönüşüme dahil oluyor.” dedi.

Migiboy olarak sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında okul, cami, türbe gibi birçok proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Canpolat şu ifadeleri kullandı, “Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında okul projelerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Eyüp’te yaptırdığımız ‘Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi’ devlete devrettiğimiz Türkiye’nin örnek okullarından biri. Okulu yakından takip ederek bir ihtiyaçları olmaları durumunda ilgileniyoruz. Donanımlı ve başarılı öğrenciler yetiştiren okulları hayata geçirmek çok kıymetli. Aynı zamanda Elazığ’da ve Mersin’de yapmış olduğumuz camii ve çeşmeler gibi birçok projemiz var.” diye konuştu.