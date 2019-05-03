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"Yıllık çilek üretimi bin tonu buldu"

- TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Ordu'da üreticisine fındığın yanında ek gelir getiren çileğe talep her geçen yıl artmaktadır. Şu anda yıllık üretim bin tonu buldu. Hedefimiz bu rekolteyi daha da yukarılara çıkarmak"

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ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da üreticisine fındığın yanında ek gelir getiren çileğe talebin her geçen yıl arttığını belirterek, "Şu anda yıllık üretim bin tonu buldu. Hedefimiz bu rekolteyi daha da yukarılara çıkarmak." dedi.

Soydan, Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde ziyaret ettiği çilek üreticilerinden üretimle ilgili bilgi aldı.

Karadeniz'de son yıllarda çilek üretiminin artmasının sevindirici olduğunu dile getiren Soydan, çileğin kazandıran bir ürün olduğunu, arazisi müsait fındık üreticilerinin bir bölümünün bu meyvenin üretimine yöneldiğini söyledi.

Soydan, yürütülen projelerle çilek üretiminin Ordu'da arttığını ifade ederek, "Bugünlerde başlayan çilek hasadı kasım ve aralık ayına kadar sürüyor. Bu yönüyle bakıldığı zaman çilek, üreticisine 7-8 ay boyunca gelir getiriyor." diye konuştu.

Karadeniz'de özellikle sahil ve orta kesimlerde çilek üretimi yapılabildiğini kaydeden Soydan, yörede üretilen çileğin aroma yönünden de tercih edildiğini vurguladı.

Soydan, Karadeniz'de çilek üretimini önemsediklerini ifade ederek, "Ordu'da üreticisine fındığın yanında ek gelir getiren çileğe talep her geçen yıl artmaktadır. Şu anda yıllık üretim bin tonu buldu. Hedefimiz bu rekolteyi daha da yukarılara çıkarmak." dedi.

Bölgede üretilen çileğin pazar sorununun olmadığına dikkati çeken Soydan, üretilen çileğin tamamının iç pazarda tüketildiğini söyledi.

Soydan, arazisi olanlara çilek üretimini önererek, çileğin fındığa göre zahmetsiz, hasadının da kolay olduğunu kaydetti.


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