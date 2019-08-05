Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi food istanbul Yahya Lalik dünya İbrahim Aybar
Çekya'da zafer Marquez'in
Çekya'da zafer Marquez'in
Tarımda 4.3 milyarlık batık
4.3 milyarlık batık
Türk bilim insanları 4 ölümcül virüs buldu
Türk bilim insanları buldu!
Milyoner patlaması
Milyoner patlaması
Altın yeni gözde
Altın yeni gözde

Yıllık enflasyon yüzde 16.65 seviyesine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE beklentilere yakın artış gösterirken, yıllık enflasyondaki düşüş temmuz ayında mola verdi.

Yıllık enflasyon yüzde 16.65 seviyesine çıktı
banner17

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre düşüş trendinde olan ve haziran ayında yüzde 15'lere inen yıllık enflasyon, aşağı yönlü seyrine temmuz ayında mola verdi.

Buna göre TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1.36, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.91 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış ulaştırma grubunda

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 4.24, konutta yüzde 3.10, eğlence ve kültürde yüzde 1.60 ve lokanta ve otellerde yüzde 1.42 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren gruplar giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı temmuz ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 1.11 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en fazla artış çeşitli mal ve hizmetler grubunda

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 25.41, lokanta ve oteller yüzde 19.85, alkollü içecekler ve tütün yüzde 19.23 ve gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18.21 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak belirlendi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 2,04 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6.72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.07 artış gerçekleşti.

Temmuz 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Enflasyon, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0.03 artış göstermişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yıllık EnflasyonTÜFEEnflasyon RakamlarıTÜİKEnflasyonTüketici Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5