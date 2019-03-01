Yıllık gelir vergisi beyanname verme dönemi başladı

ANKARA (AA) - Geçen yıla ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 25 Mart'a kadar ödenebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2018 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 25 Mart Pazartesi günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderebilecek.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler de yıllık gelir vergisi beyannamelerini "Hazır Beyan Sistemi" üzerinden kolayca verebilecek.

Geçen yılki kazançlara ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisi de 2 eşit taksitte ödenebilecek. Damga vergisi dahil olmak üzere birinci taksit için son ödeme tarihi 1 Nisan, ikinci taksit için ise 31 Temmuz olarak belirlendi.

Mükellefler, vergilerini "www.gib.gov.tr" internet sitesi, anlaşmalı bankalar, kredi kartı, banka şubeleri, internet bankacılığı, PTT işyerleri ve vergi dairelerinden ödeyebilecek.

Kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş olanlar ile engellilik veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumdaki mükelleflere, Vergi İletişim Merkezi-189'u arayıp randevu talep etmeleri halinde, adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacak.

Bu arada, internet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için internet tarayıcılarına "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.