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Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri açıklandı

Türkiye'de 2015 yılında girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı, hizmet sektörü oluşturdu.

Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri açıklandı

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılına ilişkin ''Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri''ni yayımladı.

Buna göre, söz konusu dönemde faal olan girişimlerin yüzde 41,7'si hizmet sektöründe, yüzde 38,8'i ise ticaret sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 36,8'ini oluştururken, sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,8 oldu.

Ticaret sektörü ciroda yüzde 41,7'lik payla ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam oranı en yüksek hizmet sektörünün ciro payı yüzde 15,7, sanayi sektörünün ciro payı ise yüzde 35,1 olarak belirlendi.

Sanayi sektöründe en yüksek ciro imalatta
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına göre sanayi sektöründe imalat yüzde 81,8'lik paya sahip oldu. İmalatı yüzde 14,3'lük payla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı takip etti. Madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 2,2'lik, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri ise yüzde 1,7'lik paya sahip oldu.

Hizmet sektöründe cironun yüzde 36,8'i ulaştırma ve depolama, yüzde 14,4'ü idari ve destek hizmet faaliyetleri, yüzde 12,8'i konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 11,8'i bilgi ve iletişim, yüzde 11,3'ü ise mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde gerçekleşti.

İmalat sanayisindeki girişimlerin yüzde 58,9'u düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Bu girişimler, istihdamın yüzde 52,3'ünü, cironun yüzde 39,3'ünü oluşturdu.

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