Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri

ANKARA (AA) - Geçen yıl faal girişimlerin yüzde 43,2'si hizmet, yüzde 36,4'ü ise ticaret sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37,8'ini oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 27,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı.

Söz konusu istatistik, "İş İstatistikleri Üretiminde İdari Kayıtların Kullanımının Artırılması" çalışmaları kapsamında ilk kez idari kayıtlara dayalı olarak üretildi.

Buna göre, girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu. Geçici sonuçlara göre 2017'de faal olan girişimlerin yüzde 43,2'si hizmet, yüzde 36,4'ü ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37,8'ini oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 27,3 oldu.

- Ciroda en yüksek payı ticaret sektörü aldı

Ticaret sektörü toplam cironun yüzde 44,7'sini oluşturarak ilk sırada yer aldı. Hizmet sektörünün toplam cirodaki payı yüzde 15,4 iken sanayi sektörünün payı yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.

Çalışan kişi sayısına göre 1-9 büyüklük grubunda 2 milyon 896 bin 357 girişim faaliyet gösterdi. Söz konusu grup bu dönemde toplam girişim sayısının yüzde 93,4'ünü oluşturdu. İstihdamın yüzde 35,3'ü ve cironun ise yüzde 25,1'i bu girişimler tarafından elde edildi.

Çalışan sayısı 10-49 kişi büyüklük grubundaki pay yüzde 21 iken, "250 ve üzeri" çalışan grubunda bu pay yüzde 25,8 oldu. Toplam cirodaki en yüksek paya sahip grup yüzde 33,8 ile "250 ve üzeri" çalışan girişimler oldu.

Türkiye'de geçen yıl 3 milyon 100 bin 412 girişim faaliyet gösterdi.

Veriler, 2016 yılına kadar anket yoluyla girişimlerden derlenirken, bu çalışmayla 2016-2017 yıllarına ait Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu idari kayıtları kullanılarak elde edildi. Bununla birlikte, 2009-2015 yıllarına ilişkin söz konusu istatistikler de idari kayıtlardan yeniden hesaplandı. İdari kayıtların kullanımı sayesinde çalışan sayısı 1 ile 9 kişi arasında olan girişimler için ilk kez bilgi üretildi.