Yıllık yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Yatırımcılar geçen yıl borsa, dolar, avro ve altın gibi başlıca yatırım araçlarının hepsinden kazanç elde ederken, en fazla getiriyi yüzde 31,49 ile 24 ayar külçe altın sağladı.

Küresel finansal piyasalar 2016'da ekonomik büyümeye yönelik endişeler, Çin piyasalarındaki volatilite, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması (Brexit) ve ABD'de Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması gibi gelişmelerle yön bulurken, dolar ve tahvil faizlerindeki yükseliş pay piyasalarını satış baskısı altında bıraktı.

Özellikle gelişmekte olan ülke piyasaları ve para birimlerinde yüksek volatiliteye neden olan bu gelişmelere karşın, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılı yüzde 8,94'lük yükselişle 78.138,66 puandan tamamladı. Böylece endekste geçen yıl 2015 yılına kıyasla 6.411,67 puanlık artış görüldü.

Geçen yıl, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 5,13 azalışla 49.625,50 puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 15,17 yükselişle 83.585,88 puana, Mali Endeks ise yüzde 9,88 primle 103.595,43 puana ve Bankacılık Endeksi yüzde 8,03 artışla 129.549,46 puana çıktı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen yıl yüzde 31,49 artışla 131,10 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 31,09 yükselişle 877,0 lira oldu.





- Geçen yıl en çok Tacirler Yatırım Holding hisseleri yükseldi





Borsa İstanbul'da geçen yıl en çok yükselen hisse senedi yüzde 246,67 ile Tacirler Yatırım Holding olurken, bunu yüzde 241,99 artışla Lider Faktoring, yüzde 215,41 kazançla da Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi izledi.

Geçen yıl en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 79,84'le Anel Telekomünikasyon olarak belirlendi. Bunu yüzde 75,81'lik kayıpla Menba Holding ve yüzde 74,54'lük düşüşle de Avrupa Yatırım Holding hisseleri takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri; 34 milyar 995 milyon 392 bin 400 lirayla Koç Holding, 32 milyar 4 milyon lirayla Garanti Bankası ve 31 milyar 280 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.





- Avro ve dolar geçen yılı kazançla kapattı





Serbest piyasada avro ve dolar 2016'yı kazançla kapattı. Geçen yıl sonunda doların satış fiyatı yüzde 20,86 yükselişle 3,5230 liraya, avronun satış fiyatı ise yüzde 17,16 artışla 3,7140 liraya ulaştı.

Uluslararası piyasalarda ise 2016, dolar ve avronun TL karşısında tarihi zirveleri gördüğü bir yıl oldu. Hem yurt içi hem de yurt dışı ekonomik ve siyasi gelişmeler sonrasında dolar/TL 3,5923 ve avro/TL ise 3,8294 seviyesine yükselerek rekor kırdı.

Geçen yıl sonunda 4,33 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı ise 2016'yı 4,3450 seviyesinden kapattı. İsviçre Frangı ise 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,39 değer kazanarak 3,4630 lira oldu.



Öte yandan 2016 yılında ortalama olarak bireysel emeklilik fonları yüzde 10,88 ve yatırım fonları ise yüzde 10,17 değer kazandı.





(Sürecek)





