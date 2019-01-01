Yıllık yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Yatırımcılar geçen yıl dolar, avro ve altın gibi başlıca yatırım araçlarından kazanç elde ederken, borsa tarafında kayıp yaşadı.

Geçen yıl en yüksek getiriyi yüzde 39,48 kazançla 5,2920 lira seviyesine çıkan ABD doları verirken, BIST 100 Endeksi yılı yüzde 20,86 düşüşle tamamladı.

2017 yılını 115.333,01 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2018 sonunda 91.270,48 puana geriledi. Endeksteki yıllık azalış 24.062,58 puan ve yüzde 20,86 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde BIST Teknoloji Endeksi yüzde 27,96 düşüşle 95.179,53 puana, Mali Endeks yüzde 26,13'lük düşüşle 100.654,77 puana, Sanayi Endeksi yüzde 18,96 kayıpla 104.873,88 puana ve Hizmetler Endeksi yüzde 13,98'lik değer kaybıyla 71.547,6 puana geriledi.





- Geçen yıl en çok DenizBank hisseleri yükseldi







Borsa İstanbul'da geçen yıl en çok yükselen hisse senedi yüzde 420,44 ile DenizBank olurken, bunu yüzde 405,58 artışla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve yüzde 325,53 kazançla Niğbaş Niğde Beton izledi.



Geçen yıl en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 91,88 ile Beyaz Filo olarak belirlendi. Bunu yüzde 80,74'lik kayıpla Flap Kongre Toplantı Hizmetleri ve yüzde 77,62'lik düşüşle de İzmir Fırça hisseleri takip etti.



Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri, 36 milyar 9 milyon 752 bin 310 lirayla Koç Holding, 33 milyar 432 milyon lirayla Garanti Bankası ve 29 milyar 223 milyon 920 bin 640 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.





- Döviz türleri ve altın değer kazandı





Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2018 yılında yüzde 37,47 artarak 218,30 lira oldu. 2017 sonunda 158,80 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2018 yılının son işlem gününde 218,30 lira olarak gerçekleşti.

2017 yılını 1.062,00 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2018 sonunda 1.458,00 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatında geçen yıl yüzde 37,29 artış kaydedildi.

Serbest piyasada dolar ve avro 2018'i kazançla kapattı. Dolar yılı yüzde 39,48 değer kazanarak 5,2920 seviyesinden tamamladı.

Avro 2018'i yüzde 33,11 primle 6,055 lira seviyesinde tamamlarken, İsviçre Frangı yüzde 38,5 artarak 5,385 liraya ve İngiliz Sterlini de yüzde 32,05 artışla 6,781 liraya yükseldi.









- Yatırım fonları









Geçen yıl, yatırım fonları yüzde 16,14, bireysel emeklilik fonları yüzde 11,06 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise BES fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 35,04 ile Kıymetli Madenler BES fonları olurken, yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 34,3 ile Kıymetli Madenler fonları oldu.





(Sürecek)