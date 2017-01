Yıllık yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

DEĞER KAZANANLAR Yıllık Değişim Hisse Adı (Yüzde) 1 TACIRLER YATIRIM HOLDING 246,67 2 LIDER FAKTORING A.S 241,99 3 SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 215,41 4 POLISAN HOLDING AS 214,25 5 OYLUM SINAI YATIRIM AS 189,23 6 DENIZBANK A.S. 161,04 7 BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 151,56 8 BEYAZ FILO OTO KIRALAM 142,01 9 BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 133,87 10 YATAS YATAK 132,74 DEĞER KAYBEDENLER Yıllık Değişim Hisse Adı (Yüzde) 1 ANEL TELEKOMINIKASYON -79,84 2 MENBA HOLDING A.S. -75,81 3 AVRUPA YATIRIM HOLDING -74,54 4 TRANSTURK HOLDING AS -63,81 5 ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI -58,21 6 EGELI CO B TIPI MK YAT ORT -53,72 7 BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. -53,72 8 AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG -53,52 9 EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. -52,94 10 KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. -51,89 Hisse Adı Piyasa Değeri 1 KOC HOLDING 34.995.392.400 2 T. GARANTI BANKASI 32.004.000.000 3 AKBANK 31.280.000.000 4 T. IS BANKASI C GRUBU 23.309.844.600 5 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 22.596.000.000 6 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 21.450.000.000 7 HACI OMER SABANCI HOLDING 18.669.696.600 8 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 18.480.000.000 9 EREGLI DEMIR CELIK 17.990.000.000 10 TUPRS TURKIYE PETROL AS 17.717.158.400





