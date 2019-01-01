Yıllık yatırımcı rehberi (10) İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle...

01 Ocak 2019 Salı 14:43