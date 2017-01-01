Yıllık yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonlarında geçen yıl ortalama olarak yüzde 10,17 yükseliş yaşanırken, bu dönemde BES fonları yüzde 10,88 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 28,01 ile kıymetli madenler fonları oldu. BES fonlarından ise yüzde 27,75 yükselen kıymetli madenler "en fazla değer kazanan" olarak belirlendi.

Öte yandan temel kategoriler bazında yatırım ve BES fonlarından hiçbirinin geçen yıl gerilemediği görüldü.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama yıllık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Yıllık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet YILLIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 10,17 318 343 3 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 9,64 91 97 0 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 15,64 11 11 0 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 12,97 70 73 2 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 10,85 81 94 1 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 16,94 24 24 0 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 28,01 15 16 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 9,41 26 28 0 YILLIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 10,88 254 249 0 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 10,94 61 61 0 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 8,33 1 1 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 9,66 30 30 0 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 9,83 112 108 0 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 7,02 15 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 27,75 12 12 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 9,51 23 23 0





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(Sürecek)











