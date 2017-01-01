Yıllık yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Ak Portföy BRIC Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu, yüzde 46,32 getiriyle geçen yıl en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek ise yüzde 54,78 yükselişle 2016'nın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde 2016'nın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Yıllık Getiri (%) Yatırım Fonu Yıllık Kazandıranlar Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,016983 46,32 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014637 38,49 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,326148 33,11 Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,022007 32,12 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010831 30,68 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,013797 28,90 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,045101 28,45 Ak Portföy Altın Fonu 0,031912 28,39 TEB Portföy Altın Fonu 0,033946 28,15 Fiba Portföy Altın F. 0,011965 28,13 Emeklilik Fonu Yıllık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,018869 54,78 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,016263 40,22 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,014250 29,69 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,014457 29,21 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,014557 29,19 BNP Par. Car. Em. Altın EYF 0,014139 29,05 Groupama Em. Altın EYF 0,014956 29,01 Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,014377 28,96 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,015543 28,65 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,014709 28,64

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)