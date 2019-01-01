Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Philadelphia GCM İnci Akü Formula A tüm yurtta atatürk anıldı
HÜRSİM uçuracak
HÜRSİM uçuracak
Dünyaya örnek oldu
Dünyaya örnek oldu
Yeni personel alacak
Yeni personel alacak
Taksi kullanın çağrısı
Taksi kullanın çağrısı
Uludağ'a koştular
Uludağ'a koştular

Yıllık yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Ata Portföy Birinci Değişken Fon, yüzde 73,13 düşüşle 2018 yılının en fazla kaybettiren yatırım fonu oldu. Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu geçen yıl yüzde 22,19 düşüşle en...

Yıllık yatırımcı rehberi (5)
banner17

İSTANBUL (AA) - Ata Portföy Birinci Değişken Fon, yüzde 73,13 düşüşle 2018 yılının en fazla kaybettiren yatırım fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu geçen yıl yüzde 22,19 düşüşle en fazla değer kaybeden BES fonu oldu.


Geçen yıl kaybettiren yatırım ve BES fonları şöyle sıralandı:

Yatırım Fonu Yıllık Kaybettirenler Ad Fon Fiyatı Yıllık Getiri (%) Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,005449 -73,13 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035812 -37,97 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,974108 -31,88 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080104 -31,31 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041763 -28,93 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047672 -27,63 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,235192 -26,83 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,76695 -22,9 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,902301 -22,22 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 46,582826 -21,89 BES Fonu Yıllık Kaybettirenler Ad Fon Fiyatı Yıllık Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023245 -22,19 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016821 -18,55 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055411 -18,41 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016431 -18,32 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049472 -17,51 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,099958 -16,58 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,079164 -16,31 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,089733 -16,26 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024921 -15,37 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029627 -15,07




(Sürecek)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yıllık Yatırımcı Rehberi (5)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1