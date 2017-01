Yıllık yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre 2016 yılında en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Yıllık Getiri (%) Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,022007 32,12 Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,028293 27,54 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,035290 26,58 İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,021663 25,42 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,015980 22,92 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014637 38,49 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010831 30,68 Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,012961 27,41 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017937 26,71 Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti 0,008887 24,31 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,016983 46,32 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,326148 33,11 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,013797 28,90 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,045101 28,45 Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,039582 27,85 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,183322 22,64 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon 0,068781 20,01 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,039431 19,87 Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon 1,202694 19,33 Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon 0,030803 17,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,012510 27,87 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,032338 27,82 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,018679 27,75 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,016551 21,94 Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,031292 19,52 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 12,237393 38,83 Finans Portföy Altın BYF 12,001168 29,63 Ak Portföy Altın Fonu 0,031912 28,39 TEB Portföy Altın Fonu 0,033946 28,15 Fiba Portföy Altın F. 0,011965 28,13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,081286 10,43 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,016121 10,36 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,013385 10,00 Fiba Portföy Para Piy. F. 0,034651 9,98 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013530 9,75





Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)