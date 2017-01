Yıllık yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2016 yılında en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Yıllık Getiri (%) Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,029283 23,37 Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF 0,041781 22,41 Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,035995 20,33 Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,021283 18,87 Groupama Em. Grp.Yön.Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar.EYF 0,028149 18,57 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,010493 8,74 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,018869 54,51 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,016263 39,80 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,029782 22,47 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,022994 17,09 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,032799 15,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,043194 25,98 Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,050769 25,10 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,029767 22,66 Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF 0,033662 20,69 Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,020488 19,89 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF 0,012569 10,82 Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF 0,012223 10,00 Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF 0,017181 8,50 Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF 0,015574 7,95 Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF 0,014868 7,83 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,014250 29,33 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,014557 28,85 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,014457 28,84 BNP Par. Car. Em. Altın EYF 0,014139 28,70 Groupama Em. Altın EYF 0,014956 28,66 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Likit Esnek EYF 0,013143 9,90 AvivaSA Em. ve Hay. Para Piy. Bir.Likit Esnek EYF 0,040011 9,86 Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF 0,015276 9,86 AvivaSA Em. ve Hay.Para Piy. İkinci Likit Esnek EYF 0,037608 9,85 Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF 0,037834 9,84

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)