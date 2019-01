Yıllık yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2018 yılında en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033644 35,29 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032858 31,85 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036585 31,02 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,054447 30,51 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055048 30,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011589 12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031002 24,79 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,02686 22,93 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040871 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,02887 25,3 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,059243 22,39 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,013683 21,5 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,013446 20,13 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,015698 19,61 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,01809 35,62 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017985 15,13 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016522 14,8 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014925 14,04 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011888 13,65 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025097 35,58 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024287 35,55 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023895 35,54 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023278 35,35 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022672 35,35 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036461 18,99 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020379 18,95 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,053146 18,87 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050364 18,84 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019096 18,75 Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013057 -1,46 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023245 -22,19 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016821 -18,55 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055411 -18,41 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016431 -18,32 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049472 -17,51 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009941 -6,99 NN Hay. Em. Karma EYF 0,087623 -5,14 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,012891 -4,95 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,029562 -4,06 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016504 -3,67 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013809 -14,16 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013331 -13,69 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,01922 -13,52





