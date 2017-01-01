Yıllık yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, 2016 yılında TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:Hisse SenediPiyasa Değeri2016 En Düşük2016 En Yüksek2016 fark (%)2016 Kapanış Fiyatı ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN.33.022.8362,355,05-37,403,08 ADANA CIMENTO A GRUBU581.098.8854,647,0122,676,59 ADANA CIMENTO B GRUBU380.271.4423,235,0827,664,60 ADEL KALEMCILIK376.346.25014,0821,48-13,5015,93 ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC226.800.0001,533,96-21,741,80 ADANA CIMENTO C GRUBU138.881.7440,510,9650,680,84 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S.10.438.815.78614,2222,33-5,4517,63 AFYON CIMENTO791.000.0004,769,1628,837,91 ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT218.400.0001,262,6896,972,60 AKBANK31.280.000.0006,338,9418,977,82 AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS2.622.824.83510,9715,0013,5513,70 AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS619.789.4000,771,30-10,530,85 AKFEN HOLDING A.S.2.831.139.00010,7516,500,00 AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT239.200.0001,121,72-2,991,30 AKSIORTA A.S.697.679.9991,532,5635,712,28 AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S.78.740.0002,304,57-23,112,54 AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT767.638.40014,2023,0639,2620,60 AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG15.208.6240,300,89-53,520,33 AKSA AKRILIK A.S.1.698.300.0007,0010,11-4,629,18 AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING6.080.0000,641,98-44,120,76 AKSA ENERJI URETIM A.S.1.827.243.9712,003,0317,322,98 AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT548.000.0001,883,5031,912,74 AKSU ENERJI VE TIC A.S.72.244.8008,0112,40-14,698,65 ALARKO HOLDING967.612.1102,804,5852,314,33 ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI1.071.000.0001,101,72-6,701,19 ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S.408.672.00027,9745,7124,8037,84 ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM262.392.7804,538,976,446,78 ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT399.617.79022,9043,0339,0837,52 ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S.134.400.0001,172,73100,002,56 ALKIM ALKALI KIMYA A.S.445.544.50011,4518,3141,8018,02 ALTERNATIFBANK 0,00 ALTINYAG KOMBINALARI A.S.52.800.0000,641,0522,220,88 ANADOLU CAM1.172.160.0001,542,7759,042,64 ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S.154.000.0000,991,8021,861,40 ANEL TELEKOMINIKASYON25.000.0000,472,68-79,840,50 ANADOLU HAYAT EMEKLILIK2.137.100.0004,345,65-9,924,97 ANSA YATIRIM HOLDING A.S.9.000.0000,251,02114,290,90 ANADOLU SIGORTA A.S.965.000.0001,522,0621,381,93 ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER10.800.0000,341,570,00 ARCELIK14.325.437.94613,3022,5254,8921,20 ARENA BILGISAYAR A.S.136.640.0003,135,5419,114,27 ALTERNATIF YAT.ORT. 0,00 ARMADA BILGISAYAR A.S.151.920.0005,0710,67-10,346,33 ARSAN TEKSTIL TIC A.S.115.178.4001,091,86-7,481,36 ARTI YAT HOLDING A.S.5.699.9990,400,88-35,960,57 ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S677.109.4573,124,06-1,053,76 ASELSAN12.710.000.0008,2213,1051,3112,71 ASLAN CIMENTO A.S.2.936.060.00027,5645,94-2,7840,22 ANADOLU ISUZU OTOMOTIV493.147.99912,3022,1612,6319,40 ASYA KATILIM BANKASI A.S.783.000.0000,530,920,00 ATA GAYRIMENKUL YAT ORT109.487.5002,665,3565,234,61 AKIN TEKSTIL A.S.235.368.0005,5512,4952,129,34 ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT19.600.0000,691,118,890,98 ATLANTIK PETROL URUNLERI13.699.8020,951,51-25,331,12 ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.5.360.0000,250,8097,060,67 AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT90.000.0000,751,4210,621,25 AVRUPA YATIRIM HOLDING16.185.0001,617,85-74,541,95 AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S.2.269.140.00016,3922,3016,3519,23 AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM55.350.0000,921,5118,271,23 AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS117.000.0001,102,7478,082,60 ALTINYUNUS CESME67.028.0003,244,659,594,00 AYEN ENERJI A.S.836.396.8472,815,2019,854,89 AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S20.288.0700,761,4970,781,35 AYGAZ3.609.000.0008,6212,4030,0012,03 BAGFAS444.149.9998,5316,49-23,199,87 BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S.103.320.0002,083,109,132,87 BAKANLAR MEDYA A.S.4.711.0001,002,64-42,861,40 BALATACILAR BALATICILIK9.999.3600,600,82-16,220,62 BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC644.151.8481,978,74151,566,44 BASTAS BASKENT CIMENTO302.585.9761,873,001,412,30 BERDAN TEKSTIL 0,00 BEYAZ FILO OTO KIRALAM296.525.0002,688,90142,018,18 BOSCH FREN SISTEMLERI345.250.000125,00169,80-15,14138,10 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.14.876.400.00046,0362,19-2,5649,00 BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET9.460.0000,350,70-31,750,43 BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS432.000.0009,5118,38-15,1210,80 BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC960.000.0002,136,6285,194,00 BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS52.200.0000,931,43-3,331,16 BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.105.600.0000,641,93-53,720,88 BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S.37.740.0000,752,65105,562,22 FINANS POR. BANKA HY BYF 10,0416,0210,2213,05 BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T90.515.0001,504,26133,874,21 BOLU CIMENTO895.220.8124,456,6530,686,25 BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI267.840.0001,643,0227,092,48 BOYNER MAGAZACILIK487.971.0004,855,990,00 BOYNER PERAKENDE YAT.4.200.560.00064,4094,00-5,0872,80 BRISA1.885.622.2875,998,50-17,226,18 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR31.200.0000,390,9520,930,52 BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD43.992.0001,282,8889,262,82 BIRLIK MENSUCAT A.S.14.793.4990,621,4728,570,90 BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI1.138.252.5005,449,3639,808,03 BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS840.375.00022,2434,2022,3629,88 BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI159.075.0001,912,49-12,172,02 BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO528.800.0005,707,6610,886,61 BURSA CIMENTO652.883.5353,797,1951,156,17 BURCELIK28.304.6402,774,684,353,36 BURCELIK VANA SAN TIC AS10.580.6471,101,8912,501,44 COCA COLA ICECEK A.S.8.419.672.88428,6241,86-10,5733,10 CELIK HALAT39.105.0001,652,9018,502,37 CEMAS DOKUM SANAYII AS308.100.0000,541,55120,341,30 CEMTAS244.361.1451,332,9751,322,42 CIMSA CIMENTO2.132.983.33912,2816,5513,5015,79 CELEBI HAVA SERVISI A.S.558.900.00018,2133,95-29,6523,00 CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK64.144.80030,0042,86-5,4336,24 CIMENTAS779.656.5458,4010,30-3,458,95 COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN271.389.8883,355,559,434,06 COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.5.940.0000,841,36-14,660,99 CREDITWEST FACTORING128.000.0001,261,6719,501,60 CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI5.054.000.0005,3010,2514,367,22 CUHADAROGLU METAL193.800.0001,823,860,002,72 DAGI YATIRIM HOLDING A.S.14.580.0000,962,120,001,35 DAGI GIYIM SAN VE TIC AS54.558.0001,052,82-43,161,26 DARDANEL ONENTAS GIDA A.S.68.733.4611,021,90-23,671,29 DENIZLI CAM79.800.0008,6117,7019,8213,30 DENGE YATIRIM HOLDING A.S.22.880.0001,632,971,782,08 DENIZBANK A.S.15.817.796.9991,675,18161,044,77 DERIMOD41.526.0005,8010,3024,237,69 DESA DERI SANAYI VE TIC A.S.43.807.5800,641,037,230,89 DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC.70.380.0002,664,8413,373,06 DEVA HOLDING704.000.0003,034,64-9,283,52 DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS128.099.9993,747,78-16,964,27 DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT1.022.921.4162,994,3718,894,28 DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.353.327.9061,091,6922,461,69 DOGAN GAZETECILIK AS266.700.0001,773,1318,442,54 DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC12.155.0000,552,63123,681,70 DITAS DOGAN YEDEK PARCA40.000.0003,257,06-23,084,00 DOW JONES ISTANBUL 20 A TIPI BYF 20,0831,4014,9626,36 DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL42.700.0001,071,600,711,22 DOGUS OTOMOTIV1.931.599.9998,0312,64-10,888,78 DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK58.090.7491,703,8351,732,97 DOCO AKTIENGESELLSCHAFT2.272.300.800193,30344,17-23,76233,20 DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET20.200.0000,792,46-42,941,01 DOGAN HOLDING1.988.872.8800,450,9733,330,76 DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ34.643.8401,922,45-9,522,09 DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS340.000.0001,414,25116,563,40 DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT94.000.0001,242,0927,031,88 ECZACIBASI YAT ORT27.510.0001,141,489,171,31 ECZACIBASI ILAC2.138.011.2001,773,3566,163,12 ECZACIBASI YAPI 0,00 ECZACIBASI YATIRIM932.400.0006,399,0533,008,88 EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI51.350.0000,640,89-2,470,79 EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.6.400.0000,140,39-52,940,16 EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O13.200.0000,290,727,140,60 EGE ENDUSTRI706.860.000185,50322,50-25,78224,40 EGE GUBRE207.800.00015,4325,0030,4220,78 EGELI CO B TIPI MK YAT ORT11.200.0000,471,65-53,720,56 EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.503.868.0002,377,10106,196,33 EGE SERAMIK231.000.0002,714,98-22,813,08 EGS GMYO 0,00 EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT11.362.000.0002,233,2219,212,99 EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.2.655.7590,340,74-21,280,37 EMEK ELEKTRIK A.S.27.215.9990,971,39-9,941,12 EMINIS AMBALAJ61.789.6513,746,63-23,434,24 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.22.596.000.0003,615,4028,865,38 EGEPLAST EGE PLASTIK39.000.0001,232,435,411,95 ERBOSAN194.914.80027,2838,028,1137,34 EREGLI DEMIR CELIK17.990.000.0002,645,2781,455,14 ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S.29.520.0000,661,39-10,870,82 ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S.55.991.1520,861,7420,431,12 ESEM SPOR GIYIM SANAYII3.462.1600,260,34-16,130,26 ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR75.562.5000,917,80-6,476,50 EURO TREND YAT ORT15.800.0000,440,8372,400,79 EURO YATIRIM HOLDING AS36.000.0000,290,6713,210,60 EURO KAPITAL YAT ORT18.200.0000,441,1686,490,91 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT15.800.0000,380,9088,840,79 FTSE IST. BONO FBIST BYF 191,90261,408,12251,60 FENERBAHCE FUTBOL A.S.1.131.000.00032,0254,854,8439,00 FENIS ALUMINYUM12.107.4170,220,340,00 FINANS FINANSAL KIRALAMA481.850.0003,304,5019,034,19 FINANSBANK15.088.500.0003,625,95-10,824,79 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI61.750.0001,044,58116,672,47 FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM197.590.77311,5016,74-1,9813,84 FRIGO PAK GIDA MADDELERI17.160.0000,580,88-14,290,66 FORD OTOMOTIV SANAYI10.730.827.80027,4239,277,0630,58 FAVORI DINLENME YER. 0,00 T. GARANTI BANKASI32.004.000.0006,758,788,767,62 GARANTI FAKTORING HIZMETLERI166.155.0001,582,3318,082,09 GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT23.200.0001,031,68-0,851,16 GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER149.610.2401,622,8712,422,22 GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0,330,940,00 GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S.37.908.0004,217,3240,396,50 GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC158.574.0000,961,5853,521,56 GEN YATIRIM HOL A.S.4.700.0000,370,90-31,880,47 GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC80.000.0001,363,41-47,541,60 GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S.14.400.0000,350,60-28,000,36 FINANS PORTFOY ALTIN BYF 7,9214,6130,2812,09 GULER YAT HOLDING14.400.0000,761,30-23,080,90 GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.311.535.0001,411,84-2,171,61 FINANS PORTFOY GUMUS BYF 7,4413,5140,0212,35 GENPOWER HOLDING A.S.16.150.0000,190,370,00 BIZIM PORTFOY ALTIN BYF 87,92150,9528,87124,00 GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN540.720.00061,8596,494,2975,10 GOODYEAR947.700.0002,886,308,893,51 GOZDE GIRISIM SERMAYESI689.150.0001,682,90-23,181,79 GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI21.440.0000,540,789,390,67 GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS57.398.9410,681,270,921,10 GSD HOLDING247.500.0000,410,6319,240,55 GALATASARAY A.S.699.133.49915,1346,6482,8032,30 GUBRE FABRIKALARI1.462.920.0003,986,31-21,464,38 GUNES SIGORTA283.500.0000,911,65-37,711,05 GEDIK YATIRIM HOLDING A.S.40.500.0000,891,4822,731,35 T HALK BANKASI A.S.11.675.000.0007,3511,29-8,459,34 HALK SIGORTA A.S.354.750.0002,173,750,642,75 HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI75.600.0002,865,398,113,60 HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT28.200.0001,132,61-36,371,41 HEKTAS242.742.5062,303,7834,523,20 HITIT HOLDING 0,00 HALK GAYRIMENKUL YAT ORT718.900.0000,801,03-5,390,91 HURRIYET GAZETECILIK408.480.0000,501,0423,330,74 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI70.087.5003,565,080,00 ICBC Turkey Bank1.020.600.0001,922,81-6,902,43 IDEALIST GMYO16.000.0000,602,01107,791,60 ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.80.113.9530,230,343,700,28 IHLAS EV ALETLERI55.497.3000,250,33-3,330,29 IHLAS GAZETECELIK62.400.0000,380,6118,180,52 IHLAS HOLDING237.120.0000,200,3936,360,30 IHLAS MADENCILIK54.884.3510,600,88-8,000,69 IHLAS YAYIN HOLDING A.S.46.000.0000,200,29-4,170,23 INDEKS BILGISAYAR A.S.463.679.9995,258,7042,708,28 INFO YATIRIM A.S.20.683.4040,631,4073,581,12 INTEMA INSAAT VE TESISAT100.407.60012,1624,5038,5620,66
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