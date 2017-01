Yıllık yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, 2016 yılında TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:

Hisse SenediPiyasa Değeri2016 En Düşük2016 En Yüksek2016 fark (%)2016 Kapanış Fiyatı IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.545.549.6780,602,5770,732,10 T. IS BANKASI A GRUBU14.998.90013899,7117500,007,9114998,90 ISBIR HOLDING A.S.64.774.08085,90143,67-6,41102,00 T. IS BANKASI B GRUBU28.275.000935,001194,09-11,36975,00 T. IS BANKASI C GRUBU23.309.844.6004,035,2416,865,18 ISKENDERUN DEMIR CELIK5.828.999.9991,586,020,002,01 IS FINANSAL KIRALAMA A.S.672.338.9620,631,2065,331,12 IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT111.978.7201,251,65-6,831,50 IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI1.326.000.0001,351,805,031,56 T. IS BANKASI KURUCU 5298,647198,150,00 IS YATIRIM MENKUL DEG450.850.0000,901,2922,121,27 FINANS POR. BIST HY BYF 29,8944,8611,7537,37 IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF 17,6127,8211,3024,82 IS YATIRIM ORTAKLIGI154.175.3120,790,9919,600,96 ITTIFAK HOLDING A.S.106.800.0001,492,63-16,821,78 IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS17.325.0000,991,6311,591,54 IZMIR DEMIR CELIK993.750.0001,863,1632,502,65 IZOCAM602.067.87720,0234,00-14,7024,54 IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN10.060.2601,112,119,681,36 JANTSA JANT SANAYI235.542.00016,4025,806,1221,22 KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.19.400.0000,841,23-20,490,97 KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S.110.224.8001,422,2811,831,89 KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.648.000.0000,871,52-27,221,08 KARTONSAN736.772.590210,20305,00-14,66259,70 KATMERCILER EKIPMAN A.S.183.000.0005,209,07-16,347,32 KOC HOLDING34.995.392.40010,3215,2128,8813,80 KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S.3.752.607.099114,50233,14-42,00129,50 KERVANSARAY YAT. HOL.129.471.1170,140,3322,220,22 KEREVITAS GIDA221.162.48034,0071,35-34,1635,42 TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC2.078.983.9201,202,63-28,111,56 KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S.188.480.0001,332,38-4,401,52 KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S.251.460.0002,988,25101,957,62 TURK KALKINMA BANKASI A.S.1.415.000.0001,393,3365,472,83 KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S.81.180.0009,5114,44-7,8012,30 KOMBASSAN HOLDING A.S.268.156.0001,482,15-23,411,57 KONYA CIMENTO1.292.923.632225,20340,27-11,95265,30 KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK1.256.657.8303,997,7945,936,46 KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS830.491.2000,612,7376,862,14 KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.2.491.850.0008,5619,7033,0616,34 KAPITAL YAT HOL A.S.1.785.0000,340,70-4,550,42 KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S.34.042.5000,471,41-51,890,51 KARDEMIR A GRUBU338.828.1411,131,791,441,41 KARDEMIR B GRUBU176.816.1211,301,96-11,381,48 KARDEMIR D GRUBU897.259.9010,941,635,501,15 KORFEZ GMYO99.000.0000,931,7442,861,50 KRON TELEKOM HIZ A.S.72.486.5202,305,2518,695,08 KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI12.005.0001,673,30-9,262,45 KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN68.640.0000,981,67-14,371,43 KARSU TEKSTIL A.S.14.742.2090,380,62-17,650,42 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI34.924.9327,5714,65-32,178,10 KUTAHYA PORSELEN293.389.9503,359,5790,537,35 KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL85.194.8382,314,5732,073,13 LATEK LOJISTIK 0,00 LIDER FAKTORING A.S138.900.0001,217,00241,994,63 LINK BILGISAYAR SISTEMLERI33.549.9994,5110,2021,276,10 LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S.96.240.0002,044,3365,484,01 LOGO YAZILIM1.358.750.00036,4458,3026,9954,35 LUKS KADIFE39.000.0002,124,6244,983,90 MARMARIS ALTINYUNUS105.355.6007,6621,2077,3419,10 MAKINA TAKIM A.S.282.000.0000,691,8444,001,41 MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.31.363.2000,310,52-30,770,36 MCT DANISMANLIK A.S.25.756.4103,636,30-7,355,01 MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC12.295.9480,461,330,000,93 MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,130,25-23,530,13 MENBA HOLDING A.S.7.741.8000,874,24-75,810,99 MEPET METRO PETROL TESISLERI221.529.0001,713,296,912,94 MERIT TURIZM YAT ISL AS10.327.5003,615,40-4,264,05 MERKO GIDA SANAYI VE TICARET30.679.4990,971,57-23,651,13 METAL GAYRIMENKUL7.500.0000,650,94-7,410,75 METAS 0,00 METRO TICARI MALI YATIRIMLAR270.000.0000,491,1834,330,90 METEMTUR OTELCILIK A.S.25.560.0000,841,5424,561,42 MIGROS TICARET A.S.3.129.767.39914,1519,910,7417,58 MILLIYET PAZARLAMA A.S.171.220.7530,511,1277,780,96 MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR6.668.4390,350,998,700,50 MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S.150.000.0000,450,7120,000,60 MARDIN CIMENTO489.572.2802,955,0332,504,47 MARTI GMYO A.S.41.800.0000,330,44-5,000,38 MARSHALL BOYA VE VERNIK345.000.00029,8640,48-1,4834,50 MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A.6.120.0000,250,550,00 MAZHAR ZORLU HOLDING A.S.12.678.1200,901,5014,711,17 NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS647.999.3527,3411,98-10,409,99 NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS20.520.0000,520,8522,030,76 NET HOLDING1.035.072.5002,643,40-18,912,83 NET TURIZM TIC VE SAN AS462.000.0001,071,88-9,591,32 NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT329.600.0003,465,41-11,214,12 NUH CIMENTO SANAYI AS1.520.161.6328,1210,8511,6510,12 ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS402.221.5205,1610,2333,288,45 OLMUKSA AS301.573.1256,809,9019,209,25 ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS119.600.0003,087,2554,415,98 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN22.989.0000,871,60-4,900,97 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER58.903.0001,883,60-1,972,99 OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS72.900.0001,623,1656,372,70 OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI3.201.600.00083,43135,0052,68133,40 OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS14.600.0000,570,914,290,73 OYLUM SINAI YATIRIM AS16.684.9990,583,13189,231,88 OYSA-NIGDE CIMENTO 0,00 OZBAL CELIK BORU SANAYI AS30.399.2001,172,06-24,101,48 OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS126.000.0001,011,450,001,26 OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP467.500.0001,722,900,541,87 OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A39.300.0001,382,853,982,62 PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS384.540.0003,924,8010,064,42 PARSAN MAKINA643.114.0805,779,8516,978,34 PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS35.640.0000,350,472,560,40 PENGUEN GIDA SANAYI AS107.308.0001,372,70-22,491,93 PETKIM AS5.550.000.0002,724,7831,513,70 PINAR ET VE UN SANAYI AS450.684.0009,2811,510,4310,40 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS1.447.148.80011,0618,37-19,4214,15 PIMAS AS97.560.0001,553,1027,832,71 PINAR SU79.229.9931,362,063,991,77 PLASTIKKART AS62.562.5001,913,35-12,702,75 PETROKENT TURIZM AS45.619.20039,5062,00-22,8144,00 PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS3.960.0000,491,400,00 PINAR SUT AS712.474.16213,2017,932,1215,85 POLISAN HOLDING AS2.479.000.0001,956,99214,256,70 POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS65.775.00013,5021,92-4,5717,54 TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS240.180.7601,723,12-18,992,14 PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN303.689.1751,832,57-18,412,04 PRIZMA PRES MATBAACILIK AS55.920.0000,922,56121,902,33 PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S.28.957.5002,746,4538,393,90 RAY SIGORTA AS94.580.5160,410,6523,400,58 RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT45.705.0000,781,64-3,511,10 RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS17.570.8001,132,8048,502,48 ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC57.600.0000,481,79-33,460,96 RTA LAB BIY MAK SAN AS47.318.0007,1012,74-30,268,02 REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS164.820.0000,480,7131,370,67 REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK94.286.5000,560,8821,540,79 SAF GAYRIMENKUL YAT ORT753.611.4180,651,0010,840,85 HACI OMER SABANCI HOLDING18.669.696.6007,3010,3312,249,15 SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN18.483.0000,721,245,211,01 SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT23.408.2501,412,37-9,691,77 SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS15.842.5480,991,73-16,081,20 SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS180.000.0002,023,1610,943,00 SARKUYSAN381.250.0002,833,60-3,193,05 SASA POLYESTER SAN AS1.018.313.9991,082,85126,342,78 SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN43.517.5001,485,10-45,311,69 SEKER FINANSAL KIRALAMA AS55.800.0000,711,2714,811,24 SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS122.188.0002,408,80215,418,80 SELCUK ECZA DEPOSU1.906.470.0002,193,4632,373,07 SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS6.395.3350,220,45-26,830,30 SERVE KIRTASIYE6.820.1000,510,85-10,610,59 SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.18.655.7001,552,93-12,102,03 SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS34.048.0000,791,5130,231,12 T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS7.851.500.0002,503,8634,413,83 SEKERBANK1.377.280.5231,051,89-29,761,18 SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI67.983.0001,722,82-0,922,15 SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS348.000.0000,520,71-6,450,58 SENKRON GUVENLIK VE ILETISI12.663.0001,424,50-37,001,89 SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS163.859.0620,952,6661,422,05 SODA SANAYII AS3.967.500.0003,225,3853,335,29 SODAS SODYUM SAN AS16.080.0002,353,50-9,632,68 SONMEZ FILAMENT138.480.5501,153,12-5,002,47 SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS148.200.0002,164,0921,282,85 TAC TARIM URUNLERI AS14.100.0001,874,93-37,502,40 TARAF GAZETECILIK4.608.0000,420,940,00 TAT GIDA SANAYI AS779.280.0004,326,445,585,73 TAV HAVALIMANLARI AS5.096.835.93710,3018,55-18,4114,03 TURK TUBORG2.463.963.0524,747,7911,537,64 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS21.450.000.0008,7812,45-1,529,75 TACIRLER YATIRIM HOLDING18.200.0000,885,20246,673,64 TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS88.948.4420,460,9019,610,61 TGS DIS TICARET AS27.900.0003,116,12-3,883,72 TURK HAVA YOLLARI AS6.913.800.0004,548,00-32,215,01 MONDI TIRE KUTSAN240.000.0000,961,56-12,411,20 TEKFEN HOLDING AS2.390.200.0003,448,6063,816,46 TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS371.800.0002,976,72-47,273,38 TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS8.199.9996,7410,94-4,328,20 TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS133.103.2504,4514,997,939,39 TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS852.150.0006,4710,85-18,397,41 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS12.320.000.00017,6426,3834,4924,64 TURCAS PETROL AS394.200.0001,241,651,391,46 TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS2.075.000.0003,045,5030,594,15 TRAKYA CAM2.641.200.0001,452,9871,092,84 TRANSTURK HOLDING AS9.736.8470,291,51-63,810,38 TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS99.000.0000,550,8713,790,66 T. SINAI KALKINMA BANKASI AS2.890.500.0001,101,5210,671,41 TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS284.000.0001,223,82123,622,84 TURK TELEKOMUNIKASYON AS18.480.000.0004,736,770,635,28 TURK TRAKTOR AS4.002.675.00062,2889,6015,5775,00 TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI119.400.0002,496,3545,793,98 T.DEMIR DOKUM 0,00 TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS368.077.5001,142,13-35,411,35 TUMTEKS 0,00 TUPRS TURKIYE PETROL AS17.717.158.40055,7577,0510,7970,75 TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI246.376.07630,1049,40-16,1034,60 UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL53.405.5791,051,62-24,001,14 ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI13.053.6901,052,70-58,211,17 ULKER BISKUVI SANAYI AS5.526.720.00014,8622,40-6,9516,16 ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V292.400.0005,768,41-15,077,31 ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S.150.410.0001,492,08-9,031,78 UMPAS HOLDING AS18.480.0000,380,65-33,330,44 UNYE CIMENTO519.062.9252,934,4028,734,20 USAK SERAMIK59.803.5840,981,636,981,38 USAS YATIRIMLAR HOLDING AS66.251.2910,350,58-20,000,36 ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 230,00412,4020,34343,80 UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS55.500.0000,993,43111,432,22 UYUM GIDA233.400.0002,944,590,00 UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS4.257.0000,731,04-11,340,86 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO10.875.000.0003,545,1914,614,35 VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS133.980.0000,843,0871,771,54 VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS326.400.0001,112,3574,362,04 VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC58.750.0000,762,55113,642,35 VERUSATURK GSYO A.S.163.800.0002,445,287,923,15 VERUSA HOLDING AS1.020.600.0009,7220,10-0,1814,58 VESTEL BEYAZ ESYA AS2.283.800.0008,0114,0113,5812,02 VESTEL ELEKTRONIK2.130.147.3464,897,9624,276,35 VIAGO GMYO1.116.000.00011,6013,800,00 VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI22.599.9990,721,4741,251,13 VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS492.030.0001,912,725,062,31 VIKING KAGIT VE SELULOZ22.950.0000,470,78-35,440,51 YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC11.360.0001,402,35-30,431,60 YATAS YATAK225.128.0002,215,35132,745,26 YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS22.543.4991,274,31-39,412,26 YAZICILAR HOLDING AS2.104.000.00010,2216,223,6313,15 YIBITAS INSAAT MALZEME AS170.510.0001600,002425,61-20,761705,10 YESIL YATIRIM HOLDING5.535.0000,651,00-10,870,82 YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS1.483.776.00010,7217,1110,6513,80 YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS134.015.9540,290,6258,330,57 YAPI VE KREDI BANKASI AS14.910.388.3603,054,374,263,43 YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO48.000.0001,091,57-8,401,20 YONGA MOBILYA SAN TIC AS52.920.000190,33670,5927,77252,00 YUNSA72.900.0002,153,38-24,682,50 YESIL YAPI ENDUSTRI AS207.109.9550,621,2018,670,89 ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR1.072.500.0001,391,96-14,371,43

(Sürecek)