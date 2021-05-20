Yine liderler arasında

Bir süre önce yılın transferi ile Türkiye’de e-ticaretin lider platformu Hepsiburada’nın İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine getirilen Esra Beyzadeoğlu birbiri ardına aldığı ödüllerle dikkat çekiyor.

Yılın başında Kadın Zirvesi’nde en başarılı yöneticiler arasında gösterilerek ödül alan Esra Beyzadeoğlu daha sonra dünyanın prestijli sektör yayınlarından Fintech Magazine tarafından dijital dönüşüme yön veren en güçlü 100 kadın arasında gösterilmişti.

En güçlü 100 kadın profesyonelin açıklandığı “Top 100 Women in Fintech” listesinde Türkiye’den sadece Esra Beyzadeoğlu yer almıştı.

Esra Beyzadeoğlu son olarak Amerikan menşeili teknoloji odaklı sektör yayını Industrywired tarafından 2021 yılı "Top 10 Most Empowering Women Leaders in Technology " yani 2021'in en güçlü 10 teknoloji kadın lideri listesinde gösterildi.

Türkiye’de sadece Esra Beyzadeoğlu’nun yer aldığı listede dünyanın çok önemli teknoloji teknoloji lideri kadınları yer aldı.

Beyzadeoğlu “Türkiye’de listeye giren tek kadın olmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyuyorum. Başarı bir takım oyunu... Birlikte emek verdiğim takım arkadaşlarım olmasa bunlar mümkün olamazdı...Açıklamanın 19 Mayıs’a dank gelmesi benim için çok anlamlı oldu. İki bayramı birlikte kutladım. .Ülkemiz için yapabileceğimiz en iyi şey çalışmak üretmek hiç durmamak, ben elimden geleni yapıyorum...Anneciğim ve babacığıma da yine teşekkürle ve neşeyle sunuyorum bu başarıyı” dedi.