Yine o kadınlar yine geleceğimiz için çok önemli bir adım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET’in desteğiyle geliştirilen “İşimiz Temiz Projesi” hayata geçiyor. “İşimiz Temiz Projesi” ile hizmet sektöründe faaliyet gösteren mikro işletmelere hijyen eğitim programları oluşturularak faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için destek verilecek. Üç ilde pilot çalışmaların başlatıldığı proje ile ilk etapta yeme- içme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren 31.500 işletmeye ulaşmak ve eğitimler sonunda verilecek sertifika ile hijyen normlarının belgelenmesi hedefleniyor. Eğitimlerin tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması ve projenin sadece pandemi dönemiyle sınırlı kalmayıp sürdürülebilir olması hedefleniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından mikro işletmelerin hijyen kapasitelerini artırarak işlerinin sürdürülebilirliği için fırsat eşitliği yaratma hedefiyle hayata geçirilen “İşimiz Temiz Projesi”, Türkiye’nin turizm açısından en hareketli illerinden İzmir, Muğla ve Antalya’daki pilot çalışmalar ile başlıyor. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu liderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve 21 yıldır yürüttüğü Temiz Tuvalet Kampanyası ile bu alanda önemli bir deneyime sahip olan OPET işbirliğiyle yürüyecek olan “İşimiz Temiz” Projesi ile hizmet sektöründeki mikro işletmeler için hijyen odaklı eğitim programları oluşturarak tüm Türkiye’de temiz, hijyenik, sağlıklı hizmet sunan işletmelere sahip olmak amaçlanıyor. “İşimiz Temiz Projesi” ile mikro işletme olarak adlandırılan; yıllık çalışan istihdamı 10 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri ise 3 milyon TL’yi aşmayan işletmelerin hijyen kapasitelerini artırmak ve işlerinden duydukları memnuniyetle birlikte gelirlerinin yükselmesi hedefleniyor.

KONAKLAMA, ULAŞIM, GIDA SEKTÖRLERİNDE FARK YARATACAK EĞİTİM PROGRAMI

Mikro işletmelerin fark yaratması ve normlar dahilinde çalışması için geliştirilecek olan projede Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğinde, özel olarak yapılandırılmış hijyen odaklı eğitim programları oluşturulacak. Bu eğitim programları, pilot illerdeki Halk Eğitimi Merkezi eğitmenleri tarafından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Platformu kanalıyla mikro işletmelerle buluşturulacak. Turizm potansiyelinin yüksek olduğu İzmir, Antalya ve Muğla’da pilot olarak başlatılan projede toplumda farkındalık oluşturarak hizmet sektörüne dahil olan; yeme- içme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren mikro işletmelerin öne çıkmalarına destek verilecek. Üç ilde toplam 31.500 işletmeye ulaşmanın hedeflendiği proje, 2022 yılının Haziran ayı sonuna kadar devam edecek. Pilot illerdeki çalışmaların ardından Türkiye geneline de yaygınlaştırılacak olan projede, Temiz Tuvalet Kampanyası ile 21 yılda 10 milyonu aşkın kişiye ulaşarak hijyen bilincinin oluşması için önemli adımlar atan OPET’in bu konudaki deneyimlerinden faydalanılacak.

“İşimiz Temiz Projesi”’nin basın toplantısı, bir sonraki gün Dünya Hijyen Günü olması nedeniyle 15 Ocak 2021 tarihinde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’ün katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

SAĞLIKLI NESİL DE ÜLKENİN GELECEĞİDİR

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle dedi: “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sayın Nurten Öztürk öncülüğünde “İşimiz Temiz Projesi”ni başlatıyoruz. Proje, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET’in katkıları ile hayata geçiriliyor. Bildiğiniz gibi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, herkes için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların ortak amaçla bir araya gelmesi gerekiyor. Bizler temizlik imandan gelir sözleri ile büyüdük. Temizlik sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir nesil için mecburiyettir. Sağlıklı nesil de ülkenin geleceğidir. Pandemi döneminde hijyen önemini daha da artırmıştır. Bu dönemde toplumun her kesiminde, her yaşta temizlik ve hijyen konusunda ciddi bilinç artışı yaşanmıştır. İşimiz Temiz Projesi ile de özellikle bu kritik dönemde, hizmet sektöründeki yeme içme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren mikro işletmelerin öne çıkmalarına destek verilecektir. 81 ilde, 7000 üyesi ile dünyanın en geniş kadın girişimci ağlarından biri olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerimiz ile de Dünya Hijyen Günü nedeniyle 3 pilot ilde başlatılan, daha sonra tüm illere yayılması planlanan projeyi, ülkemizin her yerine ulaştıracağız.”

MEB HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜR BÜYÜK'ÜN MESAJI

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, misyonlarının öğrenen topluma dönüşüm sürecinde her zaman her yerde herkese rehberlik hizmeti sunan; bireyin yetkinliklerini geliştirerek insanlığın kalkınmasında sorumluluk almasını destekleyen; belgelendirilebilen, izlenebilen kaliteli eğitimler sunmak olduğunu belirterek hijyen konusunda yeni bir başlangıç olan İşimiz Temiz Projesi’nin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu işbirliği ve OPET’in desteğiyle hayata geçirilecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Büyük, Genel Müdürlüğümüz olarak salgın döneminde hijyen eğitimi ve uygulamalarına ilişkin birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek; bu proje kapsamında da geliştirilecek eğitim programlarının halk eğitimi merkezi öğretmenleri tarafından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün uzaktan öğrenme portalı üzerinden mikro işletmelerle buluşturulacağını söyledi. Büyük ayrıca, “Salgın döneminde önemi daha da artan hijyen konusunda yeni bir başlangıç olan İşimiz Temiz projesiyle amacımız, hizmet sektöründe faaliyet gösteren mikro işletmeler için hijyen normları oluşturmak, bu normların içselleştirilmesine yönelik eğitim programları geliştirmek ve söz konusu hijyen normları kapsamında Türkiye genelinde farkındalık yaratmaktır” dedi.

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANI ÖZTÜRK HİJYEN VURGUSU

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek konusunda, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere her bir birey ve şirketin temel görev ve sorumluluğa sahip olduğunu söyledi. Öztürk, “OPET olarak paydaş katılımı esasıyla “yaşayan”, toplumsal sorunlara çözüm arayan, uzun vadeli projeler üretiyor ve birçok projeye de tam destek veriyoruz. Temiz ve sağlıklı bir toplum yaratmak amacıyla 2000 yılından bu yana sürdürdüğümüz Temiz Tuvalet Kampanyası ile bugüne dek 10 milyonu aşkın kişiye hijyen ve temizlik eğitimleri verdik. Pandemiyle geçirdiğimiz bu zor günler, mekan-insan ilişkisinin bulaşta ne kadar önemli olduğunu ve hijyenin her ortam için ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hijyen; güvenli temizlik yaratılmış, sağlıklı ortamdır ve büyük-küçük tüm toplu yaşam alanlarında işyeri ve çalışanı güvenliği açısından ilk öncelikli konu olmalıdır. İşimiz Temiz Projesi’nde de proje ortaklarımızla birlikte hizmet sektörüne yönelik hijyen eğitimleri düzenleyerek mikro işletmelerin temiz, hijyenik ve sağlıklı hizmet sunmalarını amaçlıyoruz. Türkiye genelinde ulusal bir dönüşüm ilan etmek amacındayız. Ülkemizin, insanımızın ve turizmimizin en önemli değerlerinden biri olan misafirperverliğimizi hijyenik kurallarla daha güvenli hale getirmek istiyoruz. Toplumda farkındalık yaratarak, bu zorlu dönemde mikro işletmelerin kapasitelerini artırmayı, gelirlerini yükseltmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

ÜÇ İLDE TOPLAM 31.500 İŞLETMEYE HİJYEN EĞİTİMİ VERİLECEK

Proje kapsamında İzmir’de yeme-içme sektöründen 6.000, konaklama sektöründen 6.000 ve ulaşım sektöründen 6.000 olmak üzere toplam 18.000, Antalya’da yeme-içme sektöründen 3.000, konaklama sektöründen 3.000 ve ulaşım sektöründen 3.000 olmak üzere toplam 9.000 ve Muğla’da ise yeme-İçme sektöründen 1.500, konaklama sektöründen 1.500 ve ulaşım sektöründen 1.500 olmak üzere toplam 4.500 mikro işletmeye ve toplamda ise 31.500 mikro işletmeye toplum sağlığı açısından hayati önem taşıyan hijyenik koşulların oluşturulması ve işletilmesi amacıyla hijyen eğitimleri düzenlenecek. Üç farklı alan için online çalıştayların düzenleneceği proje ile uygulamaların öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen araştırmalarla hedef kitlenin bilgi, tutum ve değişiklikleri raporlanacak. Eğitimlerini tamamlayan kişiler ‘Hijyen Eğitim Sertifikası’nı almaya hak kazanırken işletmesi de “İşimiz Temiz Hijyen Eğitimi” belgesini alarak işletmesinin görünen uygun yerinde sergileyebilecek. Ayrıca proje sürecinde yarattığı etkinin ölçümlenmesi amaçlı sosyal etki araştırması da yapılacak. Proje kapsamında geliştirilecek 3 farklı sektöre özel hijyen eğitimleri ve diğer proje uygulamaları pilot iller olan İzmir, Antalya ve Muğla’da yürütülecek olup; geliştirilen online eğitim içerikleri sayesinde eğitimlerin, MEB online eğitim platformları yoluyla tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ARAŞTIRMA İLE ÖNCELİKLİ BEKLENTİLER BELİRLENDİ

Proje kapsamında hizmet sektöründeki mikro işletmelerin ve mikro işletmelerden hizmet alanların temizlik ve hijyen konusundaki iç görülerini belirlemek üzere kalitatif bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırma sonucunda korona dönemi ile birlikte hijyen ve temizlik algılarının değişime uğradığı özellikle hizmet alan katılımcıların bulundukları ortamlarda kendilerini rahat, huzurlu ve güvende hissetme ihtiyacının öne çıktığı belirlendi. Buna paralel hizmet alanların pandemi sonrası bir işletmeden beklediği hijyen seviyesinin pandemi öncesine göre yüksek öncelik kazandığı da görüldü. Ayrıca hizmet alan katılımcılar kadar işletme sahiplerinin de rutin önlemler dışında kendilerinin yöntemler geliştirdiği gözlendi.

Bu doğrultuda araştırmadaki bulgulara göre:

Konaklama sektörü için temizlik denildiğinde en önemli unsurlar mefruşatın beyazlığı ve ortamın hoş kokulu olması ile ilişkilendirilirken;

Kafe-restoran sektörü için personelin bone, eldiven kullanması, ekipman vb. somut göstergelerle bağdaşmaktadır.

Ulaşım sektörü için ise dış görünüşün temizliği, havalandırmanın ve ortamın hoş kokulu olması gibi somut göstergeler ön plana çıkıyor.

İnsan trafiğinin yoğun olduğu bu 3 sektördeki ortak beklenti ise yine; insanların en çok temas ettiği yüzeylere (kapı kolları, musluk kol ve başları, baharatlık, tutamaçlar vb.) yönelik özel önlemler alınması...

Araştırmada hizmet verenler ise personelin eğitimi konusunda yapılandırılmış ve uygulama önerilerini içinde barındıran bir eğitim programının hazırlanmasına ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Mikro işletme sahipleri, adlarını ve içeriklerini bilmemekle beraber bir takım hijyen sertifikalardan haberdar olmalarına rağmen yoğun iş tempoları nedeniyle ilgi gösteremediklerini vurgulamıştır. İşletme sahipleri İşimiz Temiz projesinde MEB sertifikasıyla sunulacak eğitimlere ilgi göstereceklerini bildirmişlerdir. Bu eğitimlerle doğru temizlik ve hijyenin nasıl yapılacağına dair bilinç oluşturmasına, işletmenin bilinirliğinin artırılmasında ve görünür kılınmasına ve tüketici zihninde güven algısı oluşturulmasına katkı sağlayacağını paylaşmışlardır. Eğitimlerin online olması olumlu karşılanırken projenin kamu ve özel sektör tarafından desteklenmesinin de projenin güvenirliğini artırdığı vurgulanmıştır.