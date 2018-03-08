Yoksulluğu bitirmenin yolunu açıkladı

KAYSERİ (AA) - Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, "Türkiye'de yoksulluğu bitirmenin yolu kadınların mikrokredi ile tanışmasından geçiyor. Yoksulların desteklenmesi hususunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye çok mesafe kat etmiştir." dedi.

Türkiye Graamen Mikrofinans Programı çatısı altında Kayseri'de faaliyet gösteren ve şimdiye kadar bin 574 dar gelirli mikro girişimciye destek sağlayan Hamdi Akın Kayseri Mikrofinans Şubesi'den yeni dönem mikrokredi kullanacak kadınlara çekleri törenle verildi.

Akın, bir otelde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mikrokredi projesiyle tanışan kadınların yoksulluğun üstesinden gelerek, ekonomik anlamda ayaklarının üzerinde durabildiklerini ve evlerinin geçimine katkı sağladıklarını söyledi.

Törende bulunmaktan duyduğu gururu dile getiren Akın, "İslam dini, sağ elin verdiğini sol elin görmemesini ve yoksulların görünmez olmasını emrediyor. Bu nedenle bu tip yardımlar hayırseverler tarafından yapılmaya devam edecek ancak bu kimse tarafından reklam malzemesi yapılmayacak. Biz burada bağış, yardım yaparak sizleri tembelliğe alıştırmıyoruz. Aksine biz sizi bir sisteme entegre etmeye çalışıyoruz. Sistemin içindeki birer oyuncu haline getirmeye çalışıyoruz." dedi.

- "Sadece 200 bin lira, 200 kadına umut olacak"

Mikrokredinin gerçek anlamda bir kredi olduğunu vurgulayan Hamdi Akın, "Bu kredide asla teminat, kefil, icra, mahkeme, haciz gibi bir durum söz konusu değil, onun için rakamlarımız ufak. Proje, kar amacı gütmeyen ve sadece yoksullara kaynak aktarılan bir finans modelidir. Ben girişimciyim, Türkiye'de yoksulluğu bitirmek de mikro girişimcilik ile mümkündür." diye konuştu.

Bu yıl için Kayseri'deki girişimci kadınlara 200 bin liralık destek sağlayacaklarını aktaran Akın, şöyle devam etti:

"Başlangıç kredi tutarı bin lira olan mikrokredide 200 bin lira, yaklaşık 200 kadının yeni işe başlaması anlamına geliyor. Sağlanan bu küçük desteklerle kadınlar büyük işler başarıyor. 700-800 liralık mikrokrediyle yapılan işleri görünce 'biz hiçbir şey yapmamışız.' diyorum. Başarılarını görünce bütçeyi ikiye katladım. Bizler buraya gelirken 'bu senenin bütçesine 100 bin liralık katkıda bulunalım.' diye karar verdik ama geldik gördük ki gerçekten muhteşem işler yapılmış. Onun üzerine bir 100 bin lira daha eklemeye karar verdik. Bunu hiç ziyan olmayan, çok büyük karşılığı olan bir para olarak görüyorum."

- "Kurumsallaşması için devletin desteği şart"

Dünyanın birçok ülkesinde mikrokredi konusunda büyük mesafeler alındığını ancak Türkiye'nin bu alanda geri kaldığını belirten Akın, devletlerin yoksulluğu ortadan kaldırıp yok etmek için mikrokredi projesinin arkasına geçip bizzat destek verdiğine dikkati çekti.

Akın, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yoksulluğu bitirmenin yolu, kadınların mikrokredi ile tanışmasından geçiyor. Yoksulların desteklenmesi hususunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye çok mesafe kat etmiştir. Türkiye'de devletin yoksulluğu önlemeye çalıştığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yoksulluğa karşı bu kadar mücadele verdiği bir dönemde, yoksullukla artık daha yakından ilgilenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda mikrokredi projesinin kurumsallaşması için gerek kanun gerekse de yönetmelik anlamında bütün bakanlarımız, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından sahiplenilmesi gerektiğine inanıyorum."

- "61 ilde 170 bin kişiye ulaştık"

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül de Türkiye'de mikrokredi projesinin hayata geçirildiği 2003 yılından bu yana ülkenin 61 ilindeki 91 şubesinde yaklaşık 170 bin mikrogirişimci kadına ulaştıklarını ifade etti.

Hamdi Akın'ın 2003 yılında mikrokredi projesinin ilk başladığı andan itibaren hem finansman hem de yol göstericilik anlamında kendilerine destek verdiğini belirten Akgül, "Akın, Türkiye'de 61 ilde 91 şubemizin birçoğunda iş adamlarımızın bu işe girmesi ve insanların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına öncülük yaptı. Verdiği destek 61 ilde 91 şubede 2003'ten bu yana 170 bin mikrogirişimciye ulaşmamıza önderlik etti. Sonraki yıllarda da bu desteğinizi bekliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akın ve Akgül, mikrokredi kullanacak kadınlara çeklerini verdi.