Yolcular Bitcoin, Etherium ve Ripple ile uçacak!

İçinde bulunduğumuz internet çağının doğal ürünlerinden biri olan dijital para birimleri, başta bankacılık olmak üzere; finans, sigorta, perakende ve turizm gibi birçok sektörün yakın takibinde. Aracısız işlem yapmayı mümkün kılan dijital paralar, yeni normalimiz olma yolunda hızla ilerliyor. Banka hesabı olmaksızın para transferi yapabilme imkânı tanıyan dijital paralar, küresel çapta ekonomiyi değiştirme potansiyeline sahip. Tüm dünyayı derinden etkileyeceği öngörülen dijital paraların internetten sonra iş dünyasını yeniden dönüştürmesi bekleniyor.
2025’te dünya gayrisafi milli hasılasının %10’u Blockchain kaynaklı olacak
İnternetten sonraki ikinci devrim olarak tanımlanan Blockchain, yaklaşık 10 sene önce hayatımıza girdi. Yapılan tüm işlemleri saklayan küresel bir defter niteliğindeki Blockchain teknolojisi tüm dünyanın gündeminde. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan “Deep Shift: Technology Tipping Points and Societal Impact" raporuna göre, 2025 yılında küresel gayrisafi millî hasılanın yüzde 10’u Blockchain ve benzeri teknolojiler üzerinden gerçekleştirilecek.
Kripto paraların toplam piyasa hacmi 600 milyar dolara ulaştı
Birçok kullanıcı için yatırım aracı haline gelen ve alışveriş sirkülasyonunda önemli bir konum elde eden kripto paraların toplam piyasa hacmi, Aralık 2017’de yaklaşık 600 milyar dolara ulaştı. Bir çok devlet tarafından kabul görmeye başlayan dijital paralar, yasal düzenlemelerle hayatımıza dahil olmaya başladı.
Bitcoin, Etherium ve Ripple ile uçuş dönemi
Dünyadaki ticari gelişmeleri yakından takip ederek teknolojinin sunduğu yenilikleri kullanıcılarıyla buluşturan ucuracak.com, Türkiye’de bir ilke imza atarak elektronik para birimleriyle bilet satış işlemi gerçekleştirmeye başladı. Kullanıcılarına en uygun fiyatlarla uçuş deneyimi yaşatan ucuracak.com, üyelerine Bitcoin, Etherium, Ripple sistemlerinde sahip oldukları coinleri harcama olanağı tanıyor. Karşılaştırabilir fiyat avantajı ve geniş hizmet ağı sayesinde elde ettiği başarısını yeni girişimiyle artırmayı hedefleyen sitede, dijital çağın yenilikleri hızlı ve güvenli şekilde kullanıcılara sunuluyor.
Geleneksel ödeme sistemleri yerini kripto para birimlerine bırakıyor
Gelişen teknolojinin paradigma değişimini de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Ucuracak.com CEO’su Fahri Toğa, “Günümüzde birçok ülkede nakit para kullanım oranı düşmüş durumda. Bankacılık sistemindeki elektronik ödeme sistemleri yerini kripto para birimlerine bırakıyor. 142 ülkede şubesi bulunan uluslararası danışmanlık firması olarak, küresel çaptaki yeni eğilimleri göz önünde bulundurarak turizm alanına yatırım yaptık. Prae Tourism’in markası olan ucuracak.com, 15 aylık bir yazılım ve iş geliştirme sürecinden sonra faaliyete başlayan başarılı bir startup projesi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ve TÜRSAB belgelerine sahip site, tüm dünyada yüzlerce destinasyondan binlerce uçuşu karşılaştırma ve en uygun uçak bileti satın alma olanağı sunuyor. Ödeme sistemine geleneksel para birimlerinin yanı sıra, elektronik para birimlerini de dahil ederek kullanıcılarımızın memnuniyetini maksimum seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.
2025’te dünya gayrisafi milli hasılasının %10’u Blockchain kaynaklı olacak
İnternetten sonraki ikinci devrim olarak tanımlanan Blockchain, yaklaşık 10 sene önce hayatımıza girdi. Yapılan tüm işlemleri saklayan küresel bir defter niteliğindeki Blockchain teknolojisi tüm dünyanın gündeminde. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan “Deep Shift: Technology Tipping Points and Societal Impact" raporuna göre, 2025 yılında küresel gayrisafi millî hasılanın yüzde 10’u Blockchain ve benzeri teknolojiler üzerinden gerçekleştirilecek.
Kripto paraların toplam piyasa hacmi 600 milyar dolara ulaştı
Birçok kullanıcı için yatırım aracı haline gelen ve alışveriş sirkülasyonunda önemli bir konum elde eden kripto paraların toplam piyasa hacmi, Aralık 2017’de yaklaşık 600 milyar dolara ulaştı. Bir çok devlet tarafından kabul görmeye başlayan dijital paralar, yasal düzenlemelerle hayatımıza dahil olmaya başladı.
Bitcoin, Etherium ve Ripple ile uçuş dönemi
Dünyadaki ticari gelişmeleri yakından takip ederek teknolojinin sunduğu yenilikleri kullanıcılarıyla buluşturan ucuracak.com, Türkiye’de bir ilke imza atarak elektronik para birimleriyle bilet satış işlemi gerçekleştirmeye başladı. Kullanıcılarına en uygun fiyatlarla uçuş deneyimi yaşatan ucuracak.com, üyelerine Bitcoin, Etherium, Ripple sistemlerinde sahip oldukları coinleri harcama olanağı tanıyor. Karşılaştırabilir fiyat avantajı ve geniş hizmet ağı sayesinde elde ettiği başarısını yeni girişimiyle artırmayı hedefleyen sitede, dijital çağın yenilikleri hızlı ve güvenli şekilde kullanıcılara sunuluyor.
Geleneksel ödeme sistemleri yerini kripto para birimlerine bırakıyor
Gelişen teknolojinin paradigma değişimini de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Ucuracak.com CEO’su Fahri Toğa, “Günümüzde birçok ülkede nakit para kullanım oranı düşmüş durumda. Bankacılık sistemindeki elektronik ödeme sistemleri yerini kripto para birimlerine bırakıyor. 142 ülkede şubesi bulunan uluslararası danışmanlık firması olarak, küresel çaptaki yeni eğilimleri göz önünde bulundurarak turizm alanına yatırım yaptık. Prae Tourism’in markası olan ucuracak.com, 15 aylık bir yazılım ve iş geliştirme sürecinden sonra faaliyete başlayan başarılı bir startup projesi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ve TÜRSAB belgelerine sahip site, tüm dünyada yüzlerce destinasyondan binlerce uçuşu karşılaştırma ve en uygun uçak bileti satın alma olanağı sunuyor. Ödeme sistemine geleneksel para birimlerinin yanı sıra, elektronik para birimlerini de dahil ederek kullanıcılarımızın memnuniyetini maksimum seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.