Yolcular en çok

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'nin kara hudut kapılarından geçen yıl 13 milyon 282 bini giriş ve 13 milyon 365 bini çıkış olmak üzere toplam 26 milyon 647 bin yolcu geçiş yaptı. En fazla yolcu geçişi 6,9 milyon ile Sarp Sınır Kapısı'ndan, en çok araç geçişi ise 2 milyon ile Kapıkule Sınır Kapısı'ndan gerçekleşti.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin 30 kara, 8 demir yolu, 100 deniz ve 63 hava olmak üzere toplam 201 hudut kapısı bulunuyor.

Geçen yıl itibarıyla kara hudut kapılarından 13 milyon 282 bini giriş ve 13 milyon 365 bini çıkış olmak üzere 26 milyon 647 bin yolcu geçişi oldu. Kapılardan geçen araç sayısı da 3 milyon 449 bini giriş ve 3 milyon 446 bini çıkış olmak üzere 6 milyon 895 bini buldu. En fazla yolcu geçişi 6 milyon 934 bin yolcuyla Sarp Sınır Kapısı'ndan gerçekleşti. Yolcu geçişinde burayı 6 milyon 190 bin kişiyle Kapıkule Sınır Kapısı takip etti.

En çok araçla geçiş ise 2 milyon 19 bin ile Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yapıldı. Kapıkule'yi 1 milyon 335 bin araç geçişiyle Habur Sınır Kapısı izledi.

- Kapılar modernize ediliyor

Ticaret Bakanlığının kara hudut kapılarının modernizasyonuna yönelik çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki personel sayısı ve x-ray kapasitesi artırılırken, tır parkının kapasitesinin yükseltilmesi için çalışma başlatıldı. Bulgaristan Gümrük İdaresi ile yürütülen görüşmeler sonucunda, Kapıkule'nin karşısında yer alan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda tır kuyruklarını azaltacak 2 ilave peron devreye girdi. Bu sayede, tek yönlü ticari araç geçiş sayısı ortalama 900'den bin 50'ye yükseldi. Kapıkule Sınır Kapısı'nın yükünü hafifletecek alternatif olarak Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın genişletilmesi amacıyla da çalışmalar sürdürülüyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nın tek durağa uygun şekilde yenilenmesi için projelendirme çalışmaları tamamlanırken, en kısa sürede inşaat çalışmalarının başlatılması planlanıyor.

Öte yandan, Türkiye'nin kara sınır kapıları arasında yolcu trafiği bakımından ilk sırada yer alan Sarp Sınır Kapısı'nın modernizasyonu tamamlandığında, yolcu ve araç trafiği daha etkin ve sağlıklı sürdürülecek.

Yeni projeyle yolcu giriş-çıkış peron sayısı 20'ye, araç peron sayısı 12'ye yükselecek, 36 bin metrekarelik mevcut gümrük sahası, 46 bin metrekareyi aşacak. Sarp Sınır Kapısı'nın, bu ay modernize edilmiş haliyle hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Gümrük işlemlerinin hızlı gerçekleştirilmesi ve kontrollerde etkinliğin artırılması için gümrük sahasında yeniden inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yakın zamanda 70 dönümlük bir alanda, 3 giriş-3 çıkış olmak üzere toplam 6 peronda hizmet vermesi planlanıyor.

İpsala Gümrük Kapısı'nın modernize edilmesi için de çalışmalar devam ediyor.